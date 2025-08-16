Equipo mtmad 16 AGO 2025 - 09:34h.

La exparticipante de 'Supervivientes' se sincera sobre la relación que mantiene con Jessica Bueno en la actualidad

Oriana Marzoli cuenta todos los detalles sobre su boda con Facundo González

Oriana Marzoli, en uno de los momentos más felices de su vida sentimental, se sienta frente a la cámara para actualizar sobre su romance con Facundo González. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ llega para resolver todas las dudas de sus seguidores y hablar de su relación actual con Jessica Bueno tras sus enfrentamientos en ‘Gran Hermano VIP’ en este nuevo vídeo de ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity.

La trayectoria televisiva de la venezolana le ha generado muchos conflictos en los últimos años. Ahora, a punto de colaborar en el nuevo dating show de Mediaset Infinity , Oriana aprovecha para repasar algunos de sus enfrentamientos del pasado. Respondiendo preguntas sobre la inminente nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’, la influencer se adentra a opinar sobre una de sus concursantes confirmadas con la que ha compartido plató: Jessica Bueno.

“Necesita dinero”, confirma Oriana Marzoli sobre los motivos de Jessica para participar de nuevo en el reality más duro de la televisión. La influencer se sincera sobre si mantiene relación en la actualidad con su excompañera de reality y recuerda el conflicto que tuvieron en ‘Gran Hermano VIP’. “Después de atacarme me acabó dando la razón”, declara. La venezolana repasa los motivos de su enfrentamiento con Jessica y confiesa si habló con la expareja de Kiko Rivera tras su paso por el programa. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!

Entre sus declaraciones sobre Jessica Bueno, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela cómo se imagina que será su participación en la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’. Recuerda cómo ha sido el paso de la sevillana por otros realities de su pasado y habla de las estrategias que suele emplear. “Ella es así como más tirando a mueble”, comenta sobre su presencia en los programas de televisión. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli vuelve una semana más a su canal mientras se prepara para reencontrarse con Facundo González después de unas semanas separados. Se sienta frente a la cámara mientras hace su maleta y habla en detalle sobre su romance. La influencer se mete de lleno a hablar de celos, toxicidad, desconfianza y de su peor momento junto a su pareja. Además de actualizar sobre su relación actual con Jessica Bueno, la influencer recuerda que el casting de 'El loco amor' sigue abierto.