Carlos Otero 16 AGO 2025 - 10:00h.

De Adara Molinero a Amor Romeira pasando por Paloma Barrientos: Kiko y Sofía tienen muchos enemigos declarados

Sofía Suescun reaparece y habla de su situación tras salir a la luz su conflicto con Cristian Suescun

Sofía Suescun y Kiko Jiménez viven de manera permanente en el ojo del huracán. Por segundo verano consecutivo los conflictos familiares de la navarra copan titulares y horas de televisión, pero las guerras de la pareja trascienden la relación de la influencer con Maite Galdeano y Cristian Suescun.

Todo eso ha pasado a un segundo plano después de que la portada de la revista 'Lecturas', sacara a la luz las presuntas citas secretas de Sofía Suescun con Juan Faro. Una situación que ha provocado un giro de 180 grados y lo que muchos dicen que es el final de su relación con Kiko. Pero además de esto siguen sin estar tranquilos por otros asuntos. Repasamos todos los focos de combate que mantienen activos.

Adara Molinero, guerra en la cumbre

Como si fueran Bette Davis y Joan Crawford, Madonna y Lady Gaga o Carmina y La Pantoja en el universo de los realities Sofía Suescun cuenta con otra estrella que brilla tanto como ella y con la que hay una animadversión absoluta. Se trata de Adara Molinero con la que no para de lanzarse pullas en redes sociales. Desde que saltasen a la fama, ambas han sido protagonistas de multitud de noticias relacionadas con ellas.

El último conflicto vino porque Sofía vetó a Adara en un evento y la ex azafata no se cortó en criticar su actitud y dijo que le tenía envidia. Lejos de quedarse callada, Suescun respondía: "en el fondo Adara me da pena. Siempre tiene palabras dañinas hacia las mujeres, se mete con el f�ísico, intenta desprestigiar. No tiene que ser fácil convivir con esas frustraciones". Kiko, por su parte, también acumula enfrentamientos con la de Alcobendas.

Gloria Camila y su pasado con Kiko Jiménez

El tándem formado por Kiko y Sofía tampoco se relaja si Gloria Camila está en el candelero. La relación sentimental que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado mantuvo con el jienense está llena de reproches entre ellos.

Pero Sofía también entra al fango y lanza recaditos a Gloria: "Es curioso que quieras ir al lugar donde dices que te han tratado mal, en este caso Kiko", dijo esta primavera criticando que la hermana de José Fernando haya aceptado trabajar en 'Fiesta', espacio en el que también colabora su chico. "No es muy lógico. Yo no voy para coincidir con una persona que me ha tratado mal y al lugar donde supuestamente has denunciado a una persona", incidió la hija de Maite Galdeano.

Paloma Barrientos, contra ellos: "Son basura"

La periodista Paloma Barrientos tampoco siente especial simpatía por los Jiménez-Suescun. Desde el plató de 'Vamos a ver', la veterana comunicadora los atacó con dureza después de enterarse de que se hicieron pasar por ella en llamadas telefónicas a Ortega Cano.

Para Barrientos no se trata de una simple anécdota: "Yo me he enterado hoy. Para mí, esta gente es basura", dijo visiblemente molesta. Además, ha recordado como Kiko Jiménez dijo en un programa de televisión que una mujer con las iniciales "P.B." era la ilusión de Ortega Cano. "Esas bromas le pueden salir caras", añadió con firmeza.

Alejandro Nieto, ni olvido ni perdón

Alejandro Nieto ha mantenido una relación tensa y conflictiva con Sofía Suescun y Kiko Jiménez, marcada por acusaciones y enfrentamientos públicos. El ganador de 'Supervivientes' ha señalado a la pareja, especialmente a Kiko, como responsables de diversos conflictos, incluyendo el supuesto robo de sus pertenencias.

Además, Nieto ha arremetido contra ellos con declaraciones contundentes, prometiendo revelar información comprometedora sobre Kiko. Este enfrentamiento se suma a las críticas de Nieto hacia Sofía, a quien también acusó de una posible infidelidad, intensificando la animadversión entre ambas partes.

Amor Romeira, bien informada

No conviene olvidar que Amor Romeira también mantiene un conflicto notable con la parejita. Romeira desveló detalles de una supuesta "bronca monumental" entre Kiko y Sofía tras la final de 'Supervivientes All Stars', donde Kiko habría criticado duramente el desempeño de Sofía en el reality, acusándola de "quedar fatal" y generando una discusión que incluyó a Maite Galdeano, madre de Sofía, quien salió en su defensa y que acabó en el conflicto familiar entre madre e hija.

Romeira ha señalado a Kiko como una persona "interesada" y con actitudes narcisistas, sugiriendo que explota los conflictos familiares de su novia para su propio beneficio mediático.

Alejandro Albalá tiene mucho que decir

Uno de los exnovios más mediáticos de Sofía Suescun, Alejandro Albalá, tampoco resulta especialmente querido por el tándem navarro-jienense. Albalá, ha acusado a la pareja de mantener una relación inestable, señalando supuestas crisis, como los celos de Sofía por la cercanía de Kiko con Marieta en 'Supervivientes'

Por su parte, Kiko ha atacado a Albalá, acusándolo de no superar su ruptura con Sofía y de inventar rumores para ganar relevancia, incluso lanzándole un golpe bajo al afirmar que Sofía le fue infiel "porque no valías como hombre". Este cruce de acusaciones, junto con una demanda de Albalá contra Sofía por titulares de prensa, ha consolidado un conflicto lleno de reproches públicos y rencillas personales.