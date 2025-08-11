Lorena Romera 11 AGO 2025 - 13:27h.

El colaborador se pronuncia y explica cómo se encuentra tras ser acusado de haber sido infiel a Sofía Suescun

Kiko Jiménez, afectado tras las acusaciones de Cristian Suescun

Kiko Jiménez ha roto su silencio tras las informaciones que apuntan a que habría sido infiel a Sofía Suescun en dos ocasiones: una en 2021, en la inauguración de un gimnasio, y otra durante la participación de la influencer en ‘Supervivientes All Stars’. Ha sido Cristian Suescun quien ha sacado a la luz la información y, tras "dar plantón" a ‘Fiesta’, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha pronunciado en redes.

“Está sobrepasado”, decían en el programa de Telecinco cuando el colaborador dejaba vacío el sillón en el que se le esperaba. Para la pareja todo ha ido a un paso “acelerado y muy brusco”, de ahí que decidirá cancelar su presencia en plató esa tarde. “Por causas mayores”, aseguraban.

Pero el que fuera también concursante de ‘GH VIP’ sí ha dado sus primeras palabras a través de su perfil de Instagram. Lo ha hecho después de que la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ haya emitido un comunicado urgente en el que le hace a él una importante petición tras los rumores de infidelidad.

“Sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre (…) Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas. Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor. Aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado”, le ha pedido la creadora de contenido a su chico, al que ha defendido a pesar de los rumores de que le habría sido infiel hasta en dos ocasiones.

Ahora él, a través de la misma vía, se ha pronunciado sobre cómo está viviendo toda esta situación. Y es que, a punto de cumplirse un año del salto de la valla de Maite Galdeano en casa de Sofía Suescun, tras una fuerte discusión que marcaba para siempre el antes y el después en su relación, el conflicto familiar vuelve a estar más vivo que nunca.

Todo después de que Cristian Suescun haya hecho pública la decepción que ha sentido al ver que su hermana no se preocupaba por su salud tras su ingreso hospitalario tras haberle detectado “una anomalía” en unas pruebas médicas. Un Cristian Suescun que ahora está arremetiendo duramente contra su cuñado, con el que hasta ahora presumía de una excelente relación.

No solo le acusa de infiel, también de “estafar a las mujeres, como a Gloria Camila”. A través de sus historias de Instagram, el colaborador de ‘Fiesta’ se ha sincerado. “Está siendo duro”, ha reconocido Kiko Jiménez, que no se ha separado del lado de Sofía Suescun en estos momentos tan complicados.

“El amor tiene que poder con todo”, señala el joven, que ha reposteado en su cuenta de Instagram la publicación de una psicóloga, que analiza las bases de su relación con Sofía Suescun. “Es una relación sana. Apoyo, respeto y admiración sana. A pesar de los conflictos familiares, siguen unidos y eso dice mucho más de lo que pueda opinar la gente”, dice esta cuenta. “Muy buen análisis”, asegura el colaborador.