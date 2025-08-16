Equipo mtmad 16 AGO 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' confiesa a qué no puede decirle nunca que no durante un viaje

Violeta Crespo se sincera sobre su complicada semana tras su desaparición del canal

Violeta Crespo y Edi Insua regresan a su canal de mtmad en Mediaset Infinity para compartir con sus seguidores su romántico, aunque accidentado, viaje a Mallorca . Durante esta bonita escapada los dos solos, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ aprovecha para desvelar cuál es su mayor obsesión. Los influencers llevan con ellos la cámara en todo momento para compartir su viaje a través de este nuevo vídeo de ‘#Violedi’.

La pareja está en uno de los momentos más felices de su relación. Después de haber abierto las puertas de su casa juntos, los que fueran concursantes de ‘GH’ continúan mostrándolo todo sobre su historia de amor a sus seguidores. Durante uno de los desayunos de los días que han pasado en Mallorca, Violeta ha desvelado a qué no puede negarse porque se trata de un auténtico 'vicio' para ella: “Tengo un problema”, confiesa la de Toledo.

Violeta Crespo enseña junto a Edi Insua lo que comen para desayunar durante su escapada romántica. “Zumo de naranja, como en ‘Gran Hermano’”, comenta la influencer haciendo referencia al reality en el que se conocieron. Al llegar a su mayor obsesión, la de Toledo no puede evitar mostrarla ante la cámara. “No puedo decir nunca que no”, se sincera sobre el alimento al que más enganchada está. La parejita habla del problema de Violeta con esta comida y la influencer confiesa lo mucho que le cuesta resistirse a ella. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Violeta Crespo y Edi Insua sufren varios incidentes en su viaje romántico

Después de muchos compromisos laborales y haber estado muy atareados, la pareja puede, por fin, hacer la escapada romántica que tanto necesitaba. Violeta Crespo y Edi Insua se han ido de viaje a Mallorca, pero no se esperaban algunas cosas que les han sucedido. Los creadores de contenido han sufrido varios percances durante su estancia en la isla que les han hecho cambiar sus planes por completo. Además, la influencer ha terminado sangrando tras un accidente.

Violeta Crespo y Edi Insua viajan los dos solos a Mallorca para poder disfrutar de un tiempo en pareja. Los que fueran concursantes de 'Gran Hermano' buscan desconectar y darse mucho amor, siempre compartiendo sus experiencias con sus seguidores. Además de desvelar la mayor obsesión de Violeta, en este nuevo vídeo de su canal muestran todos los detalles de su escapada romántica con algunos incidentes incluidos y desvelan quién es más celoso de los dos. ¡Haz click y descúbrelo todo!