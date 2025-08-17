Ana Carrillo 17 AGO 2025 - 10:00h.

Carlitos Salazar, de 'Los Gipsy Kings', ha revelado cuál es su situación sentimental tras su ruptura con Coral Carbonell

Después de las Navidades, la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' Noemí Salazar confirmó el rumor que corría en redes sociales: su hermano pequeño, Carlitos Salazar, había roto su noviazgo con Coral Carbonell, una joven con la que se había 'pedido' tan solo tres meses antes y con la que había presumido de relación hasta las fiestas navideñas en las redes sociales.

La noticia no pilló por sorpresa a sus seguidores, que sospechaban desde hacía semanas que no estaban juntos porque habían dejado de compartir fotos y vídeos en pareja, pero sí que suscitó muchos comentarios en las redes, pues a muchos les extrañó que su relación se hubiera roto menos de medio año después de haber anunciado su decisión de 'pedirse', un paso indispensable en la comunidad gitana para formalizar una relación y poder después celebrar una boda.

Ahora que ha pasado más de medio año desde su ruptura, los seguidores de 'Los Gipsy Kings' han aprovechado que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' les ha ofrecido hacer una ronda de preguntas en Instagram con toda su familia para preguntarle a Carlitos por su situación sentimental. El hijo pequeño de Carlos y Raquel Salazar ha confirmado que sigue soltero y ha ido un paso más allá al afirmar que no tiene muchas "pretendientas".

Su hermana Raquel, la menos conocida de los tres hijos de los Salazar, se ha mostrado muy sorprendida ante esa afirmación porque considera que Carlitos es muy guapo y piensa que, de seguir existiendo 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sería un buen tronista. "A mí es que me daría lache", comentaba el joven ante ese comentario de su hermana, revelando así que le daría vergüenza buscar el amor en televisión.

En esa pregunta, Carlitos se ha mostrado más abierto, pero no ha querido hablar con tanta claridad cuándo le han preguntado por su 'pedido', como tampoco ha hecho estos meses anteriores cuando sus seguidores se han interesado por el tema. En esa cuestión ha optado por tirar de humor e ironizar con que no le haya llegado todavía el pedido que había hecho por internet a una conocida marca de ropa china.