Fiesta 17 AGO 2025 - 18:45h.

La hermana de Mónica Pont carga duramente contra ella a través de una terapia de choque

La madre de Mónica Pont le manda un mensaje desesperado y ella reacciona: "No es la viejecita que os creéis"

Compartir







La situación familiar de las hermanas Pont está lejos de llegar a buen puerto. Eva y Mónica Pont llevan meses enfrentadas e incluso la madre de ambas, Teresa, no duda en atacar también a su hija Mónica. En este punto en el que la familia solo se habla a base de reproches, el equipo de 'Fiesta' le plantea a Eva llevar a cabo una dinámica para que saque toda su rabia. Con la ayuda de Pedro García Aguado, Eva lleva a cabo una radical terapia en directo donde ha soltado todo lo que siente por su hermana Mónica.

Pedro García Aguado le propone a Eva algo muy sencillo: que verbalice alguno de sus sentimientos hacia su hermana y que, acto seguido, le dé un puñetazo a una pelota de boxeo. De esta manera, se pretende que la hermana de la colaboradora canalice toda la rabia que siente hacia Mónica, suelte parte del odio que siente y libere parte de su dolor: "Siempre nos ha tratado mal y nos ha quietado valor", se quejaba Eva antes de comenzar con una dinámica en la que ha llegado a decir cosas muy fuertes contra su hermana.

Todos los ataques de Eva Pont contra su hermana, Mónica Pont

A través de esta terapia, Eva ha soltado de todo por su boca y ha llegado a manifestar duros ataques hacia su hermana: desde que su hijo nunca se ha sentido querido por su tía hasta acusaciones de maltrato animal. Al principio se ha mostrado algo tímida, pero, a medida que avanzaba la dinámica, Eva ha enumerado todas las situaciones que le han hecho daño:

"Mi hijo se quedó sin padre a los tres añitos. Nunca nos ha apoyado ni ha hecho que mi hijo tenga relación con su hijo. Siempre lo ha apartado".

"Nos utilizaba para dejarnos a su perrita, para que la cuidáramos".

dejarnos a su perrita, para que la cuidáramos". Nos decía que nuestra casa era fea y que nuestro perro era feo".

y que nuestro perro era feo". "Siempre nos ha quitado valor".

"Es una mentirosa . Dijo que yo le había pedido 50.000 euros, otra mentira".

. Dijo que yo le había pedido 50.000 euros, otra mentira". "¿Tú sabes lo que es ayudar a mi madre, que no puede andar, y que soy yo la única que está a cargo de ella? No sabes lo que es estar sola ayudándola, cogerla, limpiarla... ¡Nunca has hecho esto tú por tu madre!"

"Siempre que mamá se encontraba mal y se quejaba decías 'es que siempre se queja' porque no empatizas con el dolor de los demás".

"Dices que nos has mantenido, pero no nos has mantenido. Solo nos invitabas a algún apartamento o cenas que cogías o nos dabas la ropa que no te servía ya".

"Siempre has querido estar por encima de nosotros, que nuestra casa era fea, que mi perro era feo con cuatro meses solo porque querías que cuidara a tu perrita".

"Dices que quieres mucho a los animales, pero maltrataste a mi perrita Lluvia, que la arrastraste muerta abrazándola a mi hijo porque no querías que te ensuciara la alfombra, ¡eso es de mala persona! ¡No quieres a los animales, solo quieres lo tuyo!"

abrazándola a mi hijo porque no querías que te ensuciara la alfombra, ¡eso es de ¡No quieres a los animales, solo quieres lo tuyo!" "Siempre me ha tratado de mala hermana. Quería que mintiera. Quería ayudarla con la custodia de su hijo y que mintiera delante del juez y que me casara con un hombre en Madrid".

y y que me casara con un hombre en Madrid". "Dice que le cobré por cuidar de su perrita. Le pedí ayuda solo porque estaba pidiendo, en ese momento, ayuda a Cáritas".

"Me llamó gorda, pero porque me he dedicado mucho tiempo a mi hijo y me he dejado mal, pero no tiene por qué decirme eso a mí. Siempre me ha tratado mal".

Ante toda esta rabia y tremendas palabras, Pedro García Aguado intenta hacerle ver a Eva que el odio solo le hace daño a ella misma.