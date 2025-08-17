Eva Pont saca toda su rabia contra su hermana Mónica gritando y golpeando una bola de boxeo: "Me llama gorda"
La hermana de Mónica Pont carga duramente contra ella a través de una terapia de choque
La madre de Mónica Pont le manda un mensaje desesperado y ella reacciona: "No es la viejecita que os creéis"
La situación familiar de las hermanas Pont está lejos de llegar a buen puerto. Eva y Mónica Pont llevan meses enfrentadas e incluso la madre de ambas, Teresa, no duda en atacar también a su hija Mónica. En este punto en el que la familia solo se habla a base de reproches, el equipo de 'Fiesta' le plantea a Eva llevar a cabo una dinámica para que saque toda su rabia. Con la ayuda de Pedro García Aguado, Eva lleva a cabo una radical terapia en directo donde ha soltado todo lo que siente por su hermana Mónica.
Pedro García Aguado le propone a Eva algo muy sencillo: que verbalice alguno de sus sentimientos hacia su hermana y que, acto seguido, le dé un puñetazo a una pelota de boxeo. De esta manera, se pretende que la hermana de la colaboradora canalice toda la rabia que siente hacia Mónica, suelte parte del odio que siente y libere parte de su dolor: "Siempre nos ha tratado mal y nos ha quietado valor", se quejaba Eva antes de comenzar con una dinámica en la que ha llegado a decir cosas muy fuertes contra su hermana.
Todos los ataques de Eva Pont contra su hermana, Mónica Pont
A través de esta terapia, Eva ha soltado de todo por su boca y ha llegado a manifestar duros ataques hacia su hermana: desde que su hijo nunca se ha sentido querido por su tía hasta acusaciones de maltrato animal. Al principio se ha mostrado algo tímida, pero, a medida que avanzaba la dinámica, Eva ha enumerado todas las situaciones que le han hecho daño:
- "Mi hijo se quedó sin padre a los tres añitos. Nunca nos ha apoyado ni ha hecho que mi hijo tenga relación con su hijo. Siempre lo ha apartado".
- "Nos utilizaba para dejarnos a su perrita, para que la cuidáramos".
- Nos decía que nuestra casa era fea y que nuestro perro era feo".
- "Siempre nos ha quitado valor".
- "Es una mentirosa. Dijo que yo le había pedido 50.000 euros, otra mentira".
- "¿Tú sabes lo que es ayudar a mi madre, que no puede andar, y que soy yo la única que está a cargo de ella? No sabes lo que es estar sola ayudándola, cogerla, limpiarla... ¡Nunca has hecho esto tú por tu madre!"
- "Siempre que mamá se encontraba mal y se quejaba decías 'es que siempre se queja' porque no empatizas con el dolor de los demás".
- "Dices que nos has mantenido, pero no nos has mantenido. Solo nos invitabas a algún apartamento o cenas que cogías o nos dabas la ropa que no te servía ya".
- "Siempre has querido estar por encima de nosotros, que nuestra casa era fea, que mi perro era feo con cuatro meses solo porque querías que cuidara a tu perrita".
- "Dices que quieres mucho a los animales, pero maltrataste a mi perrita Lluvia, que la arrastraste muerta abrazándola a mi hijo porque no querías que te ensuciara la alfombra, ¡eso es de mala persona! ¡No quieres a los animales, solo quieres lo tuyo!"
- "Siempre me ha tratado de mala hermana. Quería que mintiera. Quería ayudarla con la custodia de su hijo y que mintiera delante del juez y que me casara con un hombre en Madrid".
- "Dice que le cobré por cuidar de su perrita. Le pedí ayuda solo porque estaba pidiendo, en ese momento, ayuda a Cáritas".
- "Me llamó gorda, pero porque me he dedicado mucho tiempo a mi hijo y me he dejado mal, pero no tiene por qué decirme eso a mí. Siempre me ha tratado mal".
Ante toda esta rabia y tremendas palabras, Pedro García Aguado intenta hacerle ver a Eva que el odio solo le hace daño a ella misma.