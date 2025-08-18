Equipo Outdoor 18 AGO 2025 - 08:00h.

La sobrina de Isabel Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado el regalo perfecto que le han hecho a su hija Alma

Anabel Pantoja, emocionada, comparte las primeras palabras de su hija Alma

Compartir







Anabel Pantoja ha mostrado recientemente en sus redes sociales el regalo que más le ha encantado para su hija en común con David Rodríguez. Es una bañera inflable portátil que está hecha para proporcionar al bebé un baño divertido y seguro en cualquier sitio. Esta bañera se ha convertido en un accesorio imprescindible para la exconcursante de 'Supervivientes' y su pareja que buscan comodidad sin renunciar a la tranquilidad de que su bebé esté protegido.

La sobrina de Isabel Pantoja habitualmente comparte con sus seguidores las nuevas adquisiciones de su pequeña, y en esta ocasión ha querido resaltar los beneficios de este útil accesorio. La bañera inflable presenta un diseño original en un color gris, decorado con pequeñas estrellas que le dan un toque tierno.

sta nueva adquisición que oscila entre los 20 y 40 euros, se ha vuelto un elemento esencial para la sobrina de Isabel Pantoja, sobre todo por su seguridad. La influencer ha afirmado que las paredes altas impiden que el bebé se caiga, proporcionando así más tranquilidad a los padres durante el momento del baño. También, su diseño facilita bañar al bebé de forma cómoda sin necesidad de inclinarse demasiado, cuidando la postura del bebé.

Una característica notable es la facilidad a la hora de viajar. La bañera se infla y desinfla con facilidad y a sus cinco válvulas independientes, lo que posibilita montarla en minutos y almacenarla sin casi ocupar espacio. Este diseño portátil la convierte en la opción perfecta para la playa, la piscina o de viaje, garantizando que el bebé disponga siempre de un espacio seguro y cómodo para su baño. Además la bañera viene con un tapón de desagüe, facilitando el vaciado sin necesidad de volcar toda la bañera, lo que reduce el esfuerzo y el riesgo de derrames.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para la prima de Isa Pantoja esta adquisición se ha transformado en uno de los más valiosos y funcionales, evidenciando que la utilidad y la protección son fundamentales para la seguridad de su hija Alma. Con este regalo, Anabel Pantoja asegura la comodidad y protección de su hija, al mismo tiempo que ofrece a sus seguidores una alternativa útil y de precio asequible que puede motivar a otros padres a hacer más sencillo el baño sin sacrificar la diversión y el bienestar del bebé.