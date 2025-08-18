Claudia Martínez comparte el resultado de sus pruebas médicas tras encontrarse "un bulto"

Ana Carrillo 18 AGO 2025 - 20:59h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado que tendrá que pasar por quirófano

Hace un par de meses, Claudia Martínez le contaba a sus seguidores que se notaba "un bulto" en la mano que le resultaba doloroso y que, antes de preocuparse, prefería acudir al hospital para obtener un diagnóstico médico y saber cómo actuar. La exparticipante de 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya ha recibido los resultados de sus pruebas médicas y ha querido compartirlos con su comunidad, a la que ya había informado previamente de que estaba esperando un diagnóstico.

Nada más regresar del viaje que hace cada verano con su madre, la influencer ha acudido al hospital madrileño en el que están llevando su caso para recoger los resultados: las pruebas han arrojado el mejor de los resultados y es que el bulto es benigno. "Es algo quístico y no es malo, el doctor ha dicho que podría estar toda mi vida con ello si quisiera, pero me duele y cada vez me molesta más", ha explicado en sus stories.

Ese dolor y malestar son los que le han llevado a decidir que va a pasar por quirófano cuando acabe el periodo estival: "Me ha dicho que la cirugía son cinco minutos, pero que al ser en la mano, la cicatriz tarda en curarse, o sea que mejor ahora no porque con la arena de la playa y el sudor es arriesgado".

Esa no es la única información que la novia de Mario González le ha dado a sus seguidores, a los que les ha confesado que no está pasando por un buen momento anímico, aunque no ha querido ahondar en las razones del mismo: "Me conocéis y es una tontería esconderlo porque se nota y después de tantos años sabéis cómo estoy aunque no os diga nada. No es mi mejor momento pero tampoco el peor. Simplemente no estoy al 100% y estoy deseando poner en orden muchas cosas de mi vida".

"Pero nada grave. No sería justo decir que estoy fatal con todo lo que está pasando y con los problemas reales que están sufriendo muchas personas, así que no os preocupéis, os quiero", ha terminado diciendo la influencer.