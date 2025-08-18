Lorena Romera 18 AGO 2025 - 13:50h.

El exnovio de Ivana Icardi ha anunciado que está esperando un bebé junto a su actual pareja, a la que se ha declarado

Finito ha anunciado que va a ser padre con una foto de su novia embarazada. El que fuera concursante de ‘GH DÚO’ y exnovio de Ivana Icardi ha anunciado que está esperando su primer hijo. Aunque se desconoce todavía la identidad de su pareja actual, el humorista y creador de contenido ha comunicado muy emocionado la feliz noticia, en un comunicado en el que expresa cómo se siente ante la llegada de esta “nueva vida en camino”.

“Quiero compartir la noticia más importante de mi vida”, ha anunciado el nacido en Ronda, Málaga, que se hizo viral en redes sociales al hablar sin tabúes del suicidio de su madre. “Voy a tener un bebé”, escribe Finito en este comunicado emitido a través de su perfil oficial de Instagram. Según explica, para él, esta “vida que viene en camino” es mucho más que eso; “es una forma de sanar y el inicio de una nueva etapa”.

“No solo estoy feliz… Estoy lleno de amor, de esperanza, de ganas de llorar de alegría. Este bebé no es solo una nueva etapa, es mi forma de sanar, de empezar de nuevo, de romper ciclos, de crear algo maravilloso desde el amor”, escribe el humorista. Una noticia que también ha celebrado en redes Keroseno, su hermana.

La que fuera también concursante de ‘GH DÚO’ ha sido quien ha compartido en Instagram una fotografía del avanzado estado de gestación de la pareja de Finito, dándoles a los dos la enhorabuena. “No puedo con tanto amor que está llamando a la puerta. Enhorabuena a los dos, hermano. Prometo ser la tía más traviesa”, escribe la también creadora de contenido.

Tras hacer público el anuncio de que va a ser padre, Finito ha continuado reflexionando en sus redes. “Crecí con muchas carencias, pero hoy todo toma un nuevo sentido. Ahora tengo la oportunidad de darle a mí bebé todo lo que a mí me faltó. Y no solo hablo de cosas: hablo de abrazos, de palabras bonitas, de seguridad, de un hogar lleno de amor verdadero”, señala.

Finito habla de la madre de su hijo

Un Finito de lo más sincero, que se ha animado a hablar de la madre de su futuro hijo. “Algo muy importante que he aprendido es que hay que saber muy bien con quien tomar una decisión tan grande como esta. Tener un hijo es elegir un equipo para toda la vida, y yo no he podido tener más suerte ni elegir mejor. Este bebé es mi motor, mi fuerza, mi promesa de que lo mejor está por venir”, asegura.

Las últimas polémicas del exnovio de Ivana Icardi

Lo cierto es que las palabras del exconcursante de ‘GH DÚO’ parecen de lo más certeras, a juzgar por sus últimos movimientos en redes sociales, hay quien duda de la veracidad de las mismas. Y es que, recordemos, en los últimos meses el propio exnovio de Ivana Icardi habló de estar “ingresado en un psiquiátrico” cuando tan solo formaba parte de una de sus performances y hasta presentó a su “nueva novia”, que era una muñeca hinchable.