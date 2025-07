La postura de Laura Matamoros al vídeo de Carlo Costanzia gritando a las puertas de la cárcel

Rocío Molina Madrid, 01 JUL 2025 - 16:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se desmarca de la polémica de su primo Carlo Costanzia tras su vídeo a las puertas de la cárcel

Carlo Costanzia padre emite un comunicado tras las críticas a Alejandra Rubio por el vídeo de la cárcel

Laura Matamoros no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de su familia o acerca de los temas de plena actualidad. Y eso es lo que ha hecho cuando una reportera de Europa Press le ha preguntado a la exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP' por el polémico vídeo en el que su primo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio acuden al exterior de la cárcel de Turín, en la que Pietro Costanzia cumple condena, para felicitarle a gritos por su cumpleaños.

El hecho de acudir allí para apoyar a su hermano no es lo único que ha provocado revuelo en el entorno de Carlo Costanzia. Que el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos acudieran a esta cita señalada y este lo compartiera todo en sus redes no ha sido lo único por lo que ambos se han puesto en el centro del foco mediático. La forma de defenderse ante las preguntas de la colaboradora de 'Vamos a ver', negándose a hablar y mostrándose dolida con los periodistas ha sido especialmente castigado.

Tras ofrecer Alejandra Rubio un comunicado en el que se diculpaba por las formas y explicaba que se había visto superada, le ha tocado responder a Laura Matamoros en la celebración de la II edición de los Premios T del Vino en Forbes House. Lejos de quitarle importancia al asunto de su primo, se ha mostrado contundente ante un tema que le resulta incómodo.

"Yo no voy a hablar de esto. Cada uno tiene su opinión. Yo mi opinión me la guardo y me vais a respetar". ha manifestado rotunda, indicando que quiere mantenerse al margen del polémico vídeo y explicaciones de la pareja.

La prima de Carlo Costanzia ha optado por una postura discreta en relación a este tema, aunque sí que ha expresado un deseo que ya anteriormente hiciera José María Almoguera. La influencer ha revelado que ella tampoco conoce al pequeño Carlo Jr,, que está a punto de cumplir siete meses. "Tengo que conocerle cuanto antes", ha contado, evitando dar más detalles de cómo es la relación con su primo, el hijo de Mar Flores.