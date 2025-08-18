Lidia González 18 AGO 2025 - 13:08h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que tomó una decisión radical en el hospital con su hija

Lucía Sánchez habla claro sobre su papel como madre “soltera”

Compartir







Lucía Sánchez ha vivido una semana muy complicada debido a la hospitalización de su pequeña y regresa a su canal ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, para contar cómo se ha enfrentado a ello. Después de actualizar el estado de salud de Mía, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la decisión que tomó, en el hospital, tras el ingreso de su hija. Ahora que está más tranquila, la influencer cuenta todos los detalles.

A pesar de que siempre había tenido una opinión respecto a las estancias en el hospital, lo cierto es que vivirlo en primera persona le ha hecho cambiarla completamente. Muy angustiada por lo que estaba sucediendo, la gaditana tomó una importante decisión: “Estaba muy nerviosa”. Ahora que su hija ha recibido el alta, la ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ explica el motivo por el que dio este paso.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez confiesa que su hija Mía fue buscada

“Me siento mal diciéndolo”, comienza explicando la creadora de contenido. Lo cierto es que esta sorprendente actitud le costó una discusión con su madre: “Me peleé mucho con ella”. La influencer necesitaba hacer las cosas de esta manera en el hospital y se sincera sobre todo lo que vivió junto a su pequeña: “Quería estar con ella, acostaba a mi niña, hablábamos y me relajaba”.

Lucía Sánchez habla de las decepciones que se ha llevado tras el ingreso de su hija

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez desvela a quién se parece su hija Mía

Haber pasado por un momento tan complicado ha hecho que Lucía Sánchez descubra qué personas están a su lado de verdad y, por ello, se ha llevado algún chasco. La exparticipante de ‘LIDLT’ habla de las decepciones que ha tenido con algunas amistades tras el ingreso de su hija. Especialmente en torno al mundo de la televisión, la creadora de contenido confiesa que no ha recibido “ni un mensaje” y que está “muy dolida”.

Lucía Sánchez regresa, más sincera que nunca, para explicar cómo se ha enfrentado a la delicada situación que ha vivido con su hija. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tiene muchas cosas que decir después de reflexionar sobre todo lo que ha vivido y no duda en compartirlo con sus seguidores. Por este motivo, habla claro sobre la soledad que siente y agradece el apoyo que ha recibido por parte de todos sus seguidores. ¡Descúbrelo!