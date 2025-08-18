Equipo mtmad 18 AGO 2025 - 17:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre el resultado del aumento de pecho de su excompañera de reality, Sthefany Pérez

Maica Benedicto, muy nerviosa en el quirófano minutos antes de su operación de pecho

Maica Benedicto llega para opinar sobre la operación de aumento de pecho de Sthefany Pérez después de haberse sometido ella misma a la misma operación estética. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ regresa a un nuevo vídeo de ‘Obvio microbio’, disponible en Mediaset Infinity’, sorprendiendo a sus seguidores al desvelar los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica. Después de aclarar las novedades sobre el catalán, la influencer se adentra a hablar sobre su operación y la de su excompañera de reality.

Después de mostrar el antes y el después de su aumento de pecho , la de Murcia se atrece a opinar sobre Sthefany y su resultado tras la misma intervención. “Nos hemos operado casi en la misma fecha”, explica la influencer. Maica no ha dejado pasar la oportunidad de comentar lo que piensa sobre el retoque de su excompañera en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. “Me hubiera puesto menos”, confiesa la influencer sin rodeos.

La creadora de contenido ha comentado sin filtros su percepción sobre el nuevo aspecto del pecho de Sthefy. Maica tenía claro cómo quería que fuera el resultado de su aumento de pecho y lo que creía que iba a quedar mejor. Tras ver el resultado de la intervención de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, la influencer confiesa lo que opina sin pelos en la lengua. “Me impactó un poco”, continúa sincerándose. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto da su opinión sobre el aumento de pecho de Andrea Arpal

Maica no solo ha comentado el resultado de la operación estética de Sthefany, sino que también ha dedicado un momento a hablar de Andrea Arpal. Las exconcursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se han somentido a la misma intervención en un corto periodo de tiempo. “Nos hemos puesto de acuerdo para ponernos ‘boobies’”, declara entre risas. La influencer comenta el antes y el después de sus excompañeras y opina sobre el resultado de Andrea. “Me parece super buen trabajo”, declara. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Maica Benedicto vuelve una semana más a su canal de mtmad en Mediaset Infinity, ‘Obvio Microbio’, después de haberse sometido a un aumento de pecho. Además de opinar sobre los retoques estéticos de sus dos excompañeras de reality, la creadora de contenido llega para detallar todo sobre los mensajes que ha recibido de Albert Barranco después de la polémica vivida tras su paso juntos por ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Maica da la cara ante los comentarios negativos en relación a su historia con el catalán y se sincera sobre cómo está gestionando esta complicada situación.