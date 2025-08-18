Lorena Romera 18 AGO 2025 - 09:00h.

La colaboradora ha sido tachada de "tóxica" y similares por un vídeo con Tony Spina en la playa, en el que hablan de otra mujer

Marta Peñate afronta un inicio de verano accidentado: "Todo me pasa a mí"

Marta Peñate ha recibido durísimas críticas por el último vídeo que ha publicado con Tony Spina y otra mujer en la playa. Se trata de una publicación en la que vemos a la colaboradora y exconcursante de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ preguntarle a su pareja si le parece que la mujer que tienen delante “está buena”. Sin embargo, la respuesta sincera del italiano no le ha gustado, y la canaria ha recibido un aluvión de mensajes negativos, tachándola de “tóxica”.

El humor de Marta Peñate es muy característico. Sus bromas hacen que sus seguidores pasen muy buenos ratos viendo sus diferentes publicaciones… pero también hay un alto porcentaje de seguidores que no terminan de pillarle el truco a sus chistes. Esto mismo es lo que podría estar pasando con el último de sus vídeos, que ha generado una gran polémica.

Durante su viaje por Vietnam y Tailandia, la pareja ha aprovechado para grabar mucho contenido para sus redes. Además de relatar por stories sus accidentadas excursiones, la exconcursante de Supervivientes y el que fuera participante de GH VIP también han compartido impresionantes postales y divertidos videos en los que sacan a relucir la química y buena sintonía que hay entre ellos.

Pero muchos parecen no haberlo entendido. El último de ellos, en el que Marta Peñate le pregunta a Tony Spina si la chica que están delante le parece que “está buena”, ha abierto el debate en redes. “Sin más… fea no es”, responde de primeras él. “Hay confianza, no me voy a enfadar. Somos una pareja guay”, le dice ella, animándole a decir la verdad. “Vale, pues si, está buena”, admite el.

“Vamos, que te la tirarías”, concluye la canaria, sacando conclusiones. “Yo no he dicho eso”, aclara el que fuera pareja de Oriana Marzoli. “Ah… es curioso, ¿no? Porque está buena, pero no te la tirarías…”, continúa la exconcursante de ‘GH’ y ‘Supervivientes’, intentando tirar de la lengua a su pareja. Y es que para ella, la moraleja de esta historia es: “nunca respondas, no caigas en la trampa”.

Una conclusión que deja claro que es una broma entre ellos y que tan solo es un vídeo de humor. Pero han sido muchos los que se lo han tomado en serio y han terminado criticando duramente a la colaboradora de televisión, tachándola de “tóxica” y similares. “Deja los celos”, “pobre chaval”, “es tremenda, muy intensa para aguantarla…”, “¿por qué buscas bronca?”, “eres insoportable”, “eres muy pesada”, “qué horror vivir así” o “qué desgaste”.

A pesar de los muchos mensajes negativos que ha recibido, ni Marta Peñate ni Tony Spina han entrado al trapo a responder a las críticas. Y es que está claro que ellos están tranquilos, pues esto no era más que una broma y un vídeo de humor para las redes sociales, algo que muchos otros sí han captado y les han agradecido por las risas y los buenos ratos que les hacen pasar.