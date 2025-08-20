Alberto Samperio 20 AGO 2025 - 18:06h.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén han protagonizado una portada en una revista presentando al hijo de ambos

Las cifras de la portada de Bertín Osborne con el hijo en común con Gabriela Guillén: más de 65.000 euros por la exclusiva

El mundo del corazón ha presenciado una portada en la revista '¡Hola!' que nadie se esperaba. Bertín Osborne y Gabriela Guillén han aparecido concediendo una entrevista en la que han presentado al hijo de ambos. El famoso presentador ha indicado que no quiere que su hijo sea "un niño escondido". Por otra parte, Gabriela Guillén ha confesado que aunque ella y Bertín ya no sean pareja, quiere que el pequeño "sienta el amor de los dos".

Tras todo esto, 'TardeAR' ha podido hacer una entrevista en persona con Gabriela Guillén. La madre del hijo de Bertín ha señalado que se siente muy orgullosa de que todo el mundo haya conocido a su hijo en la revista y ha admitido que su relación con el presentador va muy bien.

"Es un niño maravilloso. ¡Qué te voy a decir yo que es mi hijo! Yo estoy encantada de que alguna manera se le conozca. Para mí es un orgullo. Es mi hijo y yo le veo guapísimo... Le veo ahí y se me cae la baba", ha comentado Gabriela. Tras esto, ha mencionado a Bertín: "Tenemos una relación cordial, como debe ser de unos padres".

Leticia Requejo trae más información de la exclusiva

La colaboradora de televisión ha traído más información sobre la portada que han protagonizado Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Leticia Requejo ha comentado que el 5 de agosto habló por última vez con Gabriela Guillén y ha señalado que Bertín Osborne habría cambiado de actitud en estas semanas de agosto con su hijo.

"No hay ningún tipo de convenio regulador con Bertín, no hay ningún tipo de relación con él y Bertín no se ha preocupado en ningún momento con el niño ni ha generado ningún tipo de vínculo", ha contado la periodista sobre lo que le dijo Gabriela.

Sin embargo, Bertín habría sido muy bien asesorado por varias personas que le dieron la idea de hacer la exclusiva con su hijo. Gabriela en un primer momento no iba a participar en el reportaje, pero el presentador le habría insistido. Finalmente, Gabriela habría aceptado pero con la condición de no posar los tres juntos, sino en páginas separadas.