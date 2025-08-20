La joven de 23 años reveló cómo su vínculo con su padre se fortaleció al compartir juntos un camino espiritual centrado en Dios

Savannah Blackstock, hija del fallecido agente de talentos Brandon Blackstock y exmarido de Kelly Clarkson, ha compartido un conmovedor tributo en Instagram tras la muerte de su padre, ocurrida hace casi dos semanas a los 48 años. La joven, que está embarazada, expresó el dolor por la pérdida de su preciado padre y recordó la cercanía que siempre compartieron.

En su publicación, Savannah destacó el apoyo incondicional de su padre: "Mi papá nunca dejó de hacer realidad mis sueños. No importaba cuán altos o lejanos fueran, él encontraba la manera. No solo hizo realidad mis sueños, sino que los persiguió junto a mí. En todo el mundo estaba allí, siendo mi mayor animador. Es mi mejor amigo, mi voz de la razón y mi llamada favorita todos los días".

En su mensaje, Savannah destacó que su padre no solo la apoyó en la realización de sus sueños, sino que también compartieron juntos un camino espiritual, durante los últimos seis meses, fortalecieron su relación a través de la fe. “"Me ha dado más de lo que podría haber pedido y merecido a lo largo de mi vida, pero hace 12 días me bendijo con el regalo más valioso que podría haber pedido. El regalo de saber dónde está hoy, en el Cielo con nuestro Salvador", escribió.

Su familia le recuerda

La joven acompañó su homenaje con fotos de su boda con Quentin Lee y momentos familiares con su hijo de 3 años, Luke, recordando que aunque perdió a su “Cowboy favorito”, se consuela sabiendo que su padre descansa en el cielo.

Brandon Blackstock, quien luchó durante años contra el cáncer de piel, fue previamente recordado por Melissa Ashworth, madre de Savannah, como “sin lugar a dudas, el mejor papá”. Brandon y Melissa estuvieron casados entre 2001 y 2012 y tuvieron dos hijos, Seth y Savannah.

Fue esposo de Kelly Clarkson, a quien conoció en 2006 y con quien se casó en 2013. Durante su matrimonio, Brandon también fue su mánager, aunque la pareja se divorció en 2020 tras un proceso complicado que incluyó disputas legales por una propiedad en Montana y comisiones de representación.