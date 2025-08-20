Natalia Sette 20 AGO 2025 - 11:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio hacen el 'tag del novio' y revelan cuál ha sido su mayor crisis

Oriana Marzoli explica el motivo por el que dejaría su relación con Facundo González

Oriana Marzoli y Facundo González han demostrado que, a pesar de la distancia y las diferencias, su relación se mantiene más fuerte que nunca. La pareja, que se encuentra disfrutando de su reencuentro en Perú, ha querido abrirse en canal y responden a una infinidad de preguntas en el ‘tag del novio’.Tras aclarar si hay problemas de desconfianza entre ellos, ambos han desvelado cuál fue su mayor crisis.

La pareja de enamorados se atreve a responder todo tipo de preguntas sobre su relación y los inicios de la misma. Sin perder su característica sinceridad, Oriana no ha dudado en admitir que hubo un momento en el que las cosas se pusieron muy feas entre ellos. “Vi cosas que no me gustaron”, asegura tajante. La influencer explica toda la situación y recuerda cómo reaccionó en aquel momento de tensión. “Me peleé horrible, dije que me iba de casa”, asegura.

Por su parte, Facundo también recuerda la intensidad de aquel conflicto. El argentino reconoce que, en medio de la discusión, llegó a decir una frase que rememora con su chica al lado. “Si te vas, no vuelvas”, admite que le dijo a la venezolana. Oriana cuenta abiertamente lo que hizo en ese momento que ahora tratan como un bache más en su relación.

Oriana Marzoli desvela lo más difícil de su relación con Facundo

A pesar de la estabilidad que tienen actualmente, Oriana ha sido muy clara al hablar de las cosas que todavía le resultan difíciles de su relación con Facundo. Con su habitual tono divertido y sin filtros, la exconcursante de ‘Supervivientes’ admite que hay aspectos de la convivencia que no siempre lleva bien. “Es un poquito coñazo”, asegura entre risas mientras mira a su chico. Pero la cosa no queda ahí. La influencer también se atreve a señalar una de las cualidades de Facundo que más le desesperan en el día a día: “Eres torpe”. Lejos de ofenderse, el argentino se lo toma con humor y le responde asegurando que ella también lo es, incluso más que él.

Después de superar una de sus mayores crisis, la pareja disfruta ahora de un momento mucho más estable y tranquilo. En este ‘tag del novio’ no solo recuerdan este bache en su relación si no que también desvelan cómo fue su primera cita, cuándo descubrieron que estaban enamorados el uno del otro e incluso se atreven a hablar de sus encuentros sexuales ¡No te pierdas nada!