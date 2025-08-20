TardeAR 20 AGO 2025 - 18:34h.

‘Tardear’ entrevista en directo a César Muñoz, periodista musical, tras la controversia generada por las Azúcar Moreno

El periodista musical César Muñoz intervino en directo en el programa ‘Tardear’ para valorar la controversia generada por el último concierto de Azúcar Moreno, que ha recibido numerosas críticas por su corta duración y por la actuación de las hermanas Salazar sobre el escenario.

Muñoz, que ha seguido la trayectoria del dúo durante años, fue claro: “Su directo ahora mismo es más que cuestionable. Mucha gente lo lleva diciendo desde hace tiempo: deja mucho que desear”.

El periodista subrayó que, a diferencia de lo que a menudo se atribuye a “haters” en redes sociales, las quejas proceden de público real que acude a sus conciertos y comparte la misma impresión.

La polémica estalló después de que las artistas salieran al escenario con retraso, alrededor de las 2 de la madrugada, y ofrecieran únicamente 20 minutos de espectáculo, alegando que su actuación debía haberse celebrado horas antes y que los medios técnicos no eran los adecuados.

Muñoz reconoció que en ocasiones las condiciones técnicas pueden afectar al resultado, pero incidió en otro aspecto recurrente: “Estas mujeres no cantan una canción entera en directo. Y eso viene ocurriendo en los últimos años, no es un caso puntual”.

El caché de las Azúcar Moreno, en el punto de mira

El debate en 'Tardear' también giró en torno al caché del grupo, que rondaría los 35.000 euros, una cifra que algunos colaboradores consideraron “altísima” en comparación con la calidad del show que ofrecen actualmente.

Pese a sus críticas, el periodista quiso dejar claro que nunca ha tenido problemas personales con Toñi y Encarna Salazar y que sus declaraciones no responden a animadversión: “Cuando las he entrevistado han sido maravillosas conmigo. Esto no es algo contra ellas, sino contra la falta de autocrítica”.