Lara Guerra 20 AGO 2025 - 09:05h.

La Rebe, José Navarro y su primer hijo reaccionan a la revelación del género de su segundo bebé

Exclusiva | La Rebe y José Navarro desvelan el sexo de su segundo bebé en un especial ‘gender reveal’

Compartir







Ha llegado uno de los momentos más emocionantes para la familia de La Rebe en este embarazo. Tras revelar cuál puede ser el posible nombre para el bebé que está en camino, la creadora de contenido, su marido, José Navarro, y su primer hijo, desvelan a través de una emocionante 'gender reveal' el sexo de su segundo esperado hijo y comparten sus reacciones y pensamientos.

Tras meses de descubrir todos los síntomas y sensaciones que ha atravesado la gitana favorita de Plasencia, la familia, que ya conoce el sexo de su futuro bebé, se reúne en un parque para dar la noticia a sus seguidores de una manera muy especial. Pese a que el matrimonio asegura estar ansiosos por compartir este momento, ambos han confesado sin tapujos que no se esperaban "para nada" que ese fuese finalmente el género del bebé. En esta nueva entrega de 'Mi embarazo', se revela la esperada noticia sobre el sexo de su segundo hijo ¡Descúbrelo dando play al vídeo!

PUEDE INTERESARTE La Rebe desvela su desconocido apodo y explican el motivo por el que la llaman así

José Jr., hijo mayor de La Rebe, dolido con su madre por no haber tenido ‘gender reveal’

La familia Navarro se reúne en un nuevo capítulo de 'Mi embarazo' para ofrecer a sus seguidores el momento más especial: conocer el sexo del bebé tan esperado; y lo hacen junto a José Jr. Pese a que su primer hijo se llevara un gran disgusto al saber que tendría un hermano, ahora se muestra feliz por compartir este momento junto a sus padres.

Pese a esto, toda su felicidad cambia cuando descubre que él no tuvo un 'gender reveal' y así se lo ha hecho saber a su madre. José Jr, que no conocía esta información se ha mostrado decepcionado y ha afirmado a su familia lo apenado que estaba.

La Rebe y José Navarro desvelan el sexo de su segundo bebé en un especial ‘gender reveal’

La familia Navarro vuelve a su canal 'Mi embarazo by La Rebe', disponible en Mediaset Infinity, con uno de los momentos que más ansiaban sus seguidores: ¡Ya conocemos el sexo del futuro bebé! Los protagonistas de 'Los Gipsy Kings' se unen en un bonito e idílico escenario para ofrecer un 'gender reveal' a sus seguidores por todo el apoyo que han recibido en una de las etapas más bonitas de sus vidas.

¡No te pierdas nada dándole play a este nuevo capítulo!