La modelo ha hablado del "miedo" y del "shock" al enterarse de que está embarazada de mellizos

Estela Grande explica por qué no conoce el sexo de sus bebés a pesar de las pruebas: "La cosa se complica"

Estela Grande, embarazada de 15 semanas, ha compartido una foto llorando. Y es que esta ha sido su realidad durante los primeros meses de embarazo. Aunque ahora es un sueño hecho realidad para ella, la modelo, exconcursante de ‘GH VIP’, ha explicado cómo fue enterarse de que está embarazada de mellizos. La novia de Juan Iglesias, futbolista del Getafe, ha hablado del “miedo” por los cambios de su cuerpo y a que este cambio de vida pudiese afectar en su relación.

La creadora de contenido ha contado que es un embarazo buscado, una pregunta que sus seguidores no dejaban de hacerle en los últimos días. “Buscado y muy deseado”, expresa la madrileña de 31 años. Pero el shock llegó cuando se enteró de que estaba embarazada de mellizos, algo que no habían previsto.

“He pasado por muchos momentos”, reconoce Estela Grande, que ha querido ser muy honesta con su público. “Fue un shock, claro que sí, aunque a la vez una ilusión enorme”, señala, refiriéndose a esa mezcla de emociones que sintió tras ver el positivo en el test de embarazo. Después llegaron los pensamientos intrusivos. “Vino el miedo, por mi cuerpo y por nuestra relación, nuestra independencia”, reconoce.

Y es que la exconcursante de ‘GH VIP’ ha reconocido que en este tiempo se ha planteado miles de escenarios. “Todo lo que os podáis imaginar, se te pasa por la cabeza”, comenta junto a esta imagen en la que la vemos llorando durante uno de esos baches emocionales, dejándose llevar por el “miedo” y las inseguridades al saber que está embarazada de mellizos.

Pero Estela Grande ha tenido tiempo de digerir la noticia y ahora es para ella la mayor de las alegrías. “Estoy superfeliz e ilusionada”, recalca. Además, la modelo tiene el ejemplo en casa, ya que sus primos son también padres de mellizas. “Veo a mis primos casi a diario con sus nenas y nos morimos de amor, nos imaginábamos mil veces así… Pues toma”, apunta la creadora de contenido, que ha respondido a las dudas de sus seguidores sobre su embarazo.