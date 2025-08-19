Lorena Romera 19 AGO 2025 - 12:14h.

La modelo no conoce el sexo de sus bebés de manera definitiva a pesar de haberse sometido al TPNI

Estela Grande desvela que espera mellizos y habla de los nombres que han elegido

Estela Grande ha explicado el motivo por el que no conoce el sexo de sus bebés a pesar de haberse sometido a pruebas médicas. La modelo, que está embarazada de mellizos junto al futbolista Juan Iglesias, ha explicado por qué “la cosa se complica” y tiene que esperar a una ecografía en la que, ni siquiera, le aseguran poder conocer si espera niña, niño o ‘la parejita’.

“No sabemos todavía el sexo de los bebés”, expresa la que fuera concursante de ‘GH VIP’, que ha contado todos los detalles de la prueba médica a la que se ha sometido y el motivo por el que no es certera al cien por cien. Se trata de la prueba genética (conocida como TPNI, test prenatal no invasivo) a la que se somete a la gestante a partir de la semana 10 de gestación, cuyo objetivo es detectar anomalías cromosómicas.

Así lo ha explicado Estela Grande, que ya ha superado el primer trimestre: “Es para descartar enfermedades y malformaciones de los fetos. Nosotros nos hicimos esta prueba, que también te dice el sexo del bebé, pero al ser dos… La cosa se complica”. Y es que, en el caso de la modelo, que está embarazada de mellizos, “cada uno tiene su placenta”, lo que dice esta prueba es “si se ha detectado o no el cromosoma Y en la sangre de la madre”, que determina el sexo masculino.

“Eso significaría que, al menos, habría un niño, pero no te dice el sexo del otro bebé, que podría ser un niño o una niña. En ese caso, lo que sí descartaría es que fuesen dos niñas”, cuenta la que fuera pareja de Diego Matamoros, hablando siempre en un caso hipotético. Y es que ella no ha abierto el sobre con los resultados de su prueba, que los “custodia su madre”.

“Pero aunque abramos ese sobre no vamos a saber el sexo de los bebés porque imaginad que a mí me pone “hay presencia del cromosoma Y”. Eso significaría que habría un niño, pero sigo sin saber el sexo del otro bebe. Si me dijese: “no se detecta presencia del cromosoma Y”, ahí sí me estaría confirmando que son dos niñas”. Pero seguiríamos sin saberlo al 100% porque hay que esperar a una eco”, explica.

Y es que Estela Grande, que va a ser madre junto a Juan Iglesias, cuenta que el resultado de esta prueba ha de ser “complementario” a una ecografía. “No sé si es la siguiente, si se dejarán ver o si todavía tenemos que esperar, pero el caso es que me da igual”, reconoce la modelo, que lo único que desea es que sus bebés nazcan sanos.

Además, la pareja todavía no se ha puesto de acuerdo en los nombres y el no saber el sexo de sus hijos les da un tiempo para seguir debatiendo. “Este tema está siendo drama. De chica tenemos dos opciones. Si hay una niña, sí lo tenemos claro, pero niño… el tema está mal”, ha comentado la influencer a través de su perfil de Instagram, donde está contando todos los detalles de su embarazo.