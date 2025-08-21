Froilán vuelve a ser pillado de fiesta: ¡Las imágenes exclusivas!

TardeAR 21 AGO 2025 - 18:30h.

‘Tardear’ emite unas imágenes en primicia en las que se ve al joven aristócrata disfrutando de la noche madrileña

Felipe Juan Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena y nieto del rey emérito, ha vuelto a protagonizar una de sus habituales apariciones nocturnas. ‘Tardear’ emitió en exclusiva unas imágenes en las que se ve al joven aristócrata disfrutando de la noche madrileña tras un verano cargado de fiestas y festivales.

En esta ocasión, Froilán fue grabado a las puertas de una conocida discoteca de la capital, donde, según el programa, se mostró especialmente expresivo. En las imágenes aparece gesticulando de manera intensa, en una actitud en la que no sabemos si está “espantando moscas” o “descubriendo una pelea”

Un verano de fiesta en fiesta

El sobrino del rey Felipe VI no ha faltado a las grandes citas estivales. Tras pasar por Ibiza, donde se le vio acompañado de una influencer con la que compartió momentos de complicidad en un chiringuito, Froilán asistió al Festival de Música Electrónica Aquasella, en Asturias. Allí llegó incluso a subirse al escenario junto al DJ, intentando pasar desapercibido con unos tapones especiales para soportar las más de doce horas de música electrónica.

De regreso a Madrid, el joven continuó su agenda festiva y volvió a ser captado por las cámaras. Tras su particular “show” a las puertas del local, se mostró más relajado, despidiéndose con abrazos de varios amigos y también de una joven con la que se fundió en un gesto cariñoso.