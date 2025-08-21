La icónica actriz de los años 90 reivindica el envejecer con naturalidad y la presión estética que sufren las mujeres en Hollywood

Sharon Stone y la libertad de reinventarse después de los 60: “No voy a disculparme por envejecer”

La icónica actriz Sharon Stone protagoniza la portada de Harper’s Bazaar España. A sus 67 años reivindica envejecer con naturalidad y además se sincera sobre los años más duros de su carrera después de sufrir un ictus.

Convertida en símbolo de los años 90 gracias a sus papeles más recordados, la intérprete reconoce ahora el precio de la fama, que la situó en una jaula de oro donde no había espacio para la fragilidad, la enfermedad o el paso del tiempo.

Sharon Stone habla sin tapujos y recuerda cómo la presión estética en sus años de juventud no le permitía mostrar defectos. Explica que, al ser guapa y famosa, no se aceptaba que estuviera mal, ni que pudiera envejecer o enfermar, y que cualquier queja se convertía en un castigo.

La enfermedad que marcó su carrera

El ictus marcó un antes y un después en su vida. A los 43 años tuvo que reaprender a hablar, caminar y recordar, mientras Hollywood le daba la espalda. Esa etapa se convirtió en una prueba de superación que redefinió su imagen pública, pasando de mito erótico del cine a icono de fortaleza.

En la actualidad, Sharon Stone comparte imágenes naturales y sin artificios, mostrando cómo asume con orgullo la madurez y la autenticidad. Su presencia en la portada de la revista española se presenta como una declaración de fuerza y libertad personal frente a las exigencias de la industria del cine.