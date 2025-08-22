Equipo Outdoor 22 AGO 2025 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'Gran Hermano VIP 7', presume en sus redes de su lujosa casa

Adara Molinero: "No volvería a tener un hijo a los dos meses de conocer a alguien"

Adara Molinero, exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP 7', ha publicado un vídeo muy esperado al abrir las puertas de su casa. Un 'house tour' en el que ha enseñado cada rincón: desde su cocina soñada hasta su vestidor ideal, revelando a sus seguidores los aspectos que convierten este piso en un lugar tan especial.

El vídeo comienza en la entrada, muy colorida, con detalles personales, como pinturas realizadas a mano. Sin embargo, lo verdaderamente atractivo se encuentra en el interior: el salón y la cocina han sido unificados en un espacio abierto al eliminar un tabique, lo que ha proporcionado luz y amplitud a la zona principal.

Es el espacio que la exconcursante de 'Supervivientes' más usa junto con la cocina de sus sueños, ya que, como ella misma menciona, le gusta preparar comida mientras cuida a su hijo Martín. A pesar de que preferiría un sofá más amplio, se ajustó al lugar. El salón lo complementa con una mesa comedor redonda de madera de Sklum y una lámpara de Zara Home. Eso sí, admite que casi no utiliza la mesa.

Desde el principio, Adara tenía claro que deseaba molduras en toda la casa, un elemento que aporta elegancia y un toque chic a cada lugar. El pasillo, además de las molduras, tiene unas luces que generan un ambiente relajante durante la noche. La colaboradora ha buscado decorar la habitación y baño de Martín con un toque juvenil y elegante.

Desde su infancia, uno de los sueños de Adara era contar con un vestidor, utilizando armarios de Ikea y un espejo que le permite observar cada uno de sus outfits. La influencer ha conseguido el vestidor ideal. Su tocador, que le encanta, lo usa a diario, y su habitación posee la amplitud ideal, según ella.

Siempre, desde que era niña, había querido mi vestidor para colocar mi ropa a mi antojo

También ha colocado seis cuadros con imágenes de ella y Martín en una de las paredes blancas, junto a alguna planta como elemento decorativo, que añaden un aire fresco y personal a su ambiente. Su baño principal no se queda atrás, con una mampara a medida que se ha convertido en "la joya" de la casa. Además, tiene dos lavabos, aunque, entre risas, Adara admite que con uno le habría bastado.

Sus seguidores le habían pedido mucho este house tour, y Adara no ha decepcionado: les ha mostrado cada rincón con detalle. El post se llena de comentarios como "¡Qué preciosidad!" que demuestran lo mucho que sus seguidores disfrutaron con este vídeo.