La reacción de Fabiola ante la portada de Bertín Osborne junto a su hijo: "No tiene nada que ver conmigo"

La reacción de Fabiola Martínez ante la entrevista de Bertín Osborne presentando públicamente a su hijo, en 'Vamos a ver'

El comunicado de Bertín Osborne tras las críticas por su portada junto a su hijo: "Lo he hecho con cariño, sin pedir nada a cambio"

Bertín Osborne ha protagonizado una portada junto a su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, y ambos han explicado que el propósito era presentarlo públicamente: "No quiero que sea un niño escondido", afirmó el cantante. No obstante, la entrevista ha suscitado numerosas reacciones, en especial críticas, ya que hasta hace poco el cantante y presentador se mostraba reticente a asumir su rol como padre de su último hijo y algunos aseguran que este giro de 180º responde más a motivos económicos que al deseo de dar a conocer al pequeño públicamente. Ante estos comentarios, el artista ha optado por emitir un comunicado en la revista '¡Hola!' para defender su postura.

La reacción de la exmujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, no se ha hecho esperar y hemos podido verla en 'Vamos a ver'. Fabiola asegura que es un asunto que no va con ella, que no le pertenece, pero deja claro que ella está fenomenal, que está viviendo un verano muy tranquilo y se desmarca de esta polémica: "Yo estoy fenomenal, no tengo nada que decir, no voy a comentar nada. Es que no tiene nada que ver conmigo".

Bertín Osborne, tras la polémica portada con su último hijo: "No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño"

Bertín aseguraba en el comunicado: "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a '¡HOLA!'. No lo hubiera hecho con otros".

Por su parte, Gabriela Guillén también reaccionaba a las críticas por la portada protagonizada por su hijo: Estoy bastante molesta por todo lo que se ha dicho. Se ha sacado de contexto, no era el plan”. Pero, contradice a Bertín en relación al beneficio económico recibido por la entrevista, y asegura que todo el dinero será destinado a su hijo: "El beneficio económico será todo para el niño. Esto no ha salido de mí; nos hicieron una propuesta y lo aceptamos los dos. Mi hijo tiene derecho a conocer a su padre, lo hicimos para normalizar la situación, ambos de mutuo acuerdo".