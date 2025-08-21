El comunicado Bertín Osborne tras las críticas por su portada junto a su hijo: "Lo he hecho con cariño, sin pedir nada a cambio"
Ante las críticas por la portada junto a su hijo, Bertín lanza un comunicado para defenderse de ellas
El motivo por el que Bertín Osborne había protagonizado la polémica portada con su hijo: "Es por una necesidad económica"
Bertín Osborne ha protagonizado una portada junto al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén y ambos han asegurado que el objetivo ha sido presentarlo públicamente: "No quiero que sea un niño escondido", aseguraba el cantante. Sin embargo, la entrevista ha generado numerosas críticas, ya que hasta hace poco Bertín se había mostrado reacio a ejercer como padre de su último hijo y algunos afirman que la portada podría responder más a una necesidad económica que al deseo de presentar al pequeño. Ante las acusaciones, el artista ha decidido defenderse con un comunicado publicado en la revista '¡Hola!'.
En el comunicado, la revista deja claro que el objetivo de Bertín con está portada era presentar a su hijo y que no ha reclamado ninguna cuantía económica y no ha cobrado nada: "Su único deseo y motor para hacer esta sesión fotográfica ha sido que 'no sea un niño escondido'. No hay intereses más allá como muchas voces maliciosas están apuntando. Y es que el cantante ha accedido a hacer este posado de manera desinteresada: sin pedir dinero y sin cobrar absolutamente nada".
Por su parte, Bertín también ha hablado tras la portada: "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a '¡HOLA!'. No lo hubiera hecho con otros".
Gabriela Guillén: "El beneficio económico será todo para el niño"
Gabriela Guillén ha intentado restar importancia a la polémica: "Estoy feliz de que David haya posado con su padre y ya está". Sin embargo, contradice a Bertín en relación al beneficio económico recibido por la entrevista, y asegura que todo el dinero será destinado a su hijo: "El beneficio económico será todo para el niño. Esto no ha salido de mí; nos hicieron una propuesta y lo aceptamos los dos. Mi hijo tiene derecho a conocer a su padre, lo hicimos para normalizar la situación, ambos de mutuo acuerdo".
Esta portada ha sorprendido a todos los colaboradores incluso a Patricia Pardo que nos contaba el asombro que ha sentido al ver la portada: "Solo voy a decir lo siguiente. Yo esta mañana llego a las 7 de la mañana a la redacción, me pongo a hablar con mi amiga Inma Perea, que es la coordinadora de corazón, y de repente debajo de la pila de revistas veo la portada de '¡Hola!' y digo: ¿Perdona? Esto no es verdad. Pues es, ¿verdad, Adri? Ha pasado".