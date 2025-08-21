Gabriela Guillén, Bertín Osborne y su hijo en común protagonizan el último número de la revista '¡Hola!'

El comunicado Bertín Osborne tras las críticas por su portada junto a su hijo: "Lo he hecho con cariño, sin pedir nada a cambio"

Gabriela Guillén es la protagonista, junto a Bertín Osborne y su hijo en común, de la última portada de la revista ‘¡Hola!’. La expareja decidió presentar vía exclusiva al menor, que se llama David, tras protagonizar meses de polémicas por no haber alcanzado un acuerdo por la manutención del pequeño.

Este miércoles, Gabriela explicaba que habían hecho la exclusiva al igual que había pasado con los demás hijos de Bertín Osborne. Pero este jueves la hemos visto más enfadada debido a todas las críticas que está recibiendo: “Estoy bastante molesta por todo lo que se ha dicho. Se ha sacado de contexto, no era el plan”. Además, ha asegurado que entre ella y el presentador “todo está bien” y que están “contentos”.

En el plató, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han comentado la reacción de Gabriela Guillén. “Yo puedo entender que esté molesta, pero al final si tú haces una entrevista de esas características, es normal que se especule y que se critique y que se digan las cosas”, ha opinado Adriana Dorronsoro.

Omar Suárez ha defendido que no es que se haya sacado nada de contexto, es que todos se están preguntando el porqué del cambio en la relación entre Bertín y Gabriela para llegar a esto. “Hace una semana ella manifestaba que Bertín no estaba cumpliendo, que quería pedirle más responsabilidades como padre. Y ahora nos encontramos con esta portada”, ha añadido.

Bertín Osborne ha publicado un comunicado para salir al paso de las voces que dicen que ha hecho la portada por una necesidad económica. "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a '¡Hola!'. No lo hubiera hecho con otros".