Así fue el primer beso de Tania Déniz y Hugo Paz en 'La isla de las tentaciones'

Laura Ceballo 13 AGO 2025 - 09:00h.

La entonces novia de Samu Chávez cayó en la tentación con el gaditano, tentador VIP de la edición

Así comunicó Sandra Barneda a Tania Déniz su sanción por haberse saltado las normas: "Sabes que está terminantemente prohibido"

Tania Déniz fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones'. La canaria llegó a República Dominicana junto a Samu Chávez, su pareja, dispuesta a superar la aventura y volver a España habiendo reforzado su relación. Pero todo cambió cuando Hugo Paz se cruzó en su camino.

El gaditano llegó por sorpresa a Villa Playa para convertirse en tentador VIP. Desde el primer momento, ambos sintieron que entre ellos había una conexión especial. Y, con el paso de los días, únicamente iba en aumento. Tanto, que su primer beso no tardó en llegar.

Todo comenzó mientras disfrutaban de una de las fiestas en la villa. Tania hablaba con su compañera, Laura Casabela, y le pedía que le diera un recado a Samu. "¿Qué recado?", preguntaba Hugo, que estaba presente. "Ay, que te pones celosito", le decía Laura. Y, en efecto, el tentador reconocía esos celos en tono de broma.

Tania se marchaba entonces hasta el baño y él no dudaba en seguirla. Ambos coincidían ahí durante unos segundos a solas y, aunque la ausencia de cámaras no permitío ver lo que ocurría, los micrófonos sí que captaron su conversación: "Dame un beso. Que nadie nos ve", le decía Hugo a Tania. Al momento, salieron y se ruenieron de nuevo con todos sus compañeros en el salón. No obstante, este gesto, no permitido en 'La isla de las tentaciones', tuvo sus consecuencias.

La fiesta continuaba y Tania y Hugo estaban cada vez más cerca. Y, mientras la entonces novia de Samu tenía una conversación en las hamacas con Paola, el tentador se acercaba a preguntarle si estaba bien: "Estoy agobiada, te lo juro", le confesaba ella. Juntos se desplazaban hasta las hamacas y ella se sinceraba: "No es por ti. Tengo la sensación de que le quiero pero va a salir mal. Estoy cansada de escuchar que va a cambiar, de que me va a demostrar... Y no ver nada".

Hugo Paz, a Tania Déniz: "Eres una niña espectacular"

"¿Por qué no empiezas un poquito más a valorarte? Eres una niña espectacular. ¿Me escuchas? Y si yo estoy detrás de ti es porque te veo especial. Te lo digo de corazón. No te agobies, ¿vale? Aquí está tu cotufito", reaccionaba él. Y, tras estas palabras, ambos se fundían en un intenso y largo besazo.