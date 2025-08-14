Rocío Molina 14 AGO 2025 - 10:09h.

El presentador leonés ha reaparecido desde Canadá, visiblemente emocionado, para expresar su dolor por los incendios ocurridos en León

Última hora de los incendios forestales| Muere uno de los heridos graves en el fuego de León, el tercer fallecido en los incendios

Jesús Calleja se ha desahogado y ha lamentado las imágenes que ha visto de los devastadores incendios ocurridos en España, especialmente en León, su tierra. El fuego sin control que ha arrasado cientos de hectáreas y que se ha cobrado ya tres víctimas en España (dos de ellas en León) ha provocado un dolor inmenso en el presentador de 'Volando Voy' que ha expresado en público al borde de las lágrimas.

Desde una habitación de un motel de carretera de Canadá, Jesús Calleja ha paralizado su trabajo y sus vacaciones al conocer y ver el desastre medioambiental que está sucediendo en su país. "Hoy es un día muy triste. Se me ponen los pelos de punta. Se me han quitado las ganas de todo, pero de todo. No tengo ganas ni de salir de la habitación", ha comenzado su relato en el que se le ve visiblemente emocionado por todo lo que está pasando.

El presentador de 'Planeta Calleja' conoce muy bien esa tierra y no solo por ser de allí, sino que también ha grabado varios de sus programas en ella y ha estado miles de horas pateando cada rincón. "Me conozco cada senda, cada rincón. Recuerdo este lugar... No sabéis el tiempo que he echado allí e incluso e rodado algún programa allí que habréis podido ver como el de las Médulas, el de los canales romanos. Y todo eso que visteis en la tele se ha quemado. Era un lugar espectacular con bosques de robles, de una belleza y no queda nada", ha expresado el leonés sumido en la tristeza.

Este territorio leonés, reconocido como Patrimonio de la Humanidad y que se ha visto afectado por las llamas, tiene también detrás de sí muchos recuerdos para Jesús Calleja. "El nivel de destrucción y de desolación. Es mi tierra y lo vivo de otra manera. Horrible", ha dicho para a continuación denunciar que muchos de estos incendios son intencionados y es algo que "jamás" entenderá.

"¿Cómo hemos podido llegar aquí? ¿Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos? ¿Cuál es la razón que te arrastra a hacer eso?", han sido las preguntas que ha hecho en voz alta para que nos cuestionemos el tremendo daño que se hace y la desolación que dejan detrás estos incendios.

Para terminar, Jesús Calleja ha querido expresar sus condolencias para la familia de Abel Ramos, el voluntario de 35 años que ha perdido la vida mientras ayudaba en la extinción del fuego en la localidad leonesa de Nogarejas.