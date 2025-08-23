Carlos Otero 23 AGO 2025 - 09:00h.

Así era el enclave de ensueño que Makoke y Gonzalo habían escogido para darse el 'sí, quiero'

Makoke rompe su silencio y explica el motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo

Compartir







Todo ha cambiado de la noche a la mañana. Makoke ha cancelado su boda con Gonzalo. La noticia saltaba en 'TardeAR' y todo lo que estaba previsto para menos de un mes se venía abajo. Mucho se había hablado anteriormente y tras dar a conocer algunos de los detalles del enlace, esto ya no se verá el próximo 12 de septiembre, la fecha en la que su boda estaba prevista. El enlace que iba a ser en la Hacienda “Hacienda Na Xamena” tendrá que esperar, y desde Outdoor vamos a analizar este lugar de absoluto ensueño del que conocemos todos los detalles.

PUEDE INTERESARTE De Lucía Sánchez a Makoke: todos los looks de los invitados a la boda de Marta López

El enclave que había sido elegido por los protagonistas para su boda se encontraba suspendido a 180 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de un acantilado en el corazón de un parque natural. Se trata de un hotel de cinco estrellas de estilo ibicenco que redefine el concepto de lujo: un auténtico refugio donde la naturaleza y la sofisticación se encuentran en perfecta armonía. Una propiedad única de más de 150 hectáreas al borde del mar con 1,5 kilómetros de costa y en zona muy protegida: un lugar de ensueño.

PUEDE INTERESARTE El complemento con más de 100 años de historia que hizo brillar a Makoke en la boda de Michel Salgado

“Nos diferenciamos de nuestro entorno preservado y único, sin vecinos, que nos permite crear una estancia fuera de la vida ajetreada y tremenda, creando así una experiencia muy personalizada, sostenible y que permita a nuestro cliente hospedado vivir momentos mágicos que querrá repetir”, cuenta el fundador del establecimiento en una entrevista a un medio local.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La boda más barata no baja de los 50.000 euros

Viendo el lugar que habían elegido Makoke y Gonzalo para unir sus destinos quedaba claro que la suya no iba a ser una boda barata. Según los precios que maneja el departamento comercial del local, un enlace sencillo para los 150 invitados que baraja la pareja no baja de los 50 000 euros. Si completamos el evento con extras y lujos la minuta final podría ascender a los 120.000 euros. ¡Menos mal que tienen una exclusiva para financiar su amor!

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una propuesta gastronómica de lujo con huerto propio

El establecimiento cuenta con restaurante donde la alta cocina es la premisa fundamental y ofrece a sus clientes una experiencia gastronómica basada en la sostenibilidad y en la autosuficiencia, ya que se abastece de productos ibicencos, así como de su propio huerto ecológico en el que cultivan sus propias verduras y plantas aromáticas.

Un lugar frecuentado por famosos

Aunque el hotel mantiene en privado los nombres de sus clientes, varias fuentes destacan que se trata de un espacio frecuentado por famosos para eventos y estancias vacacionales debido a su exclusividad y privacidad. "Cantantes, modelos, futbolistas y very important people" visitan el hotel para escapar del bullicio. Nombres tan punteros como Miguel Ángel Silvestre figuran entre los seguidores de su cuenta de Instagram. Emma García, la presentadora de ‘Fiesta’, pasó en este lugar sus vacaciones de verano en el año 2022.

Todos los detalles del enlace

La boda de Makoke y Gonzalo iba a ser una ceremonia civil y cercana, sin las formalidades habituales según expresaron en su día los protagonistas. Según adelantaron antes de este cambio de rubio y de que la pospusieran, los asistentes iban a adoptar un estilo bohemio-chic, al más puro estilo ibicenco. "Será una boda íntima y civil, sin el protocolo de siempre, sin gente vestida de pingüino", confesaban los novios.

La exconcursante de 'Supervivientes' también avanzó en su día algunos detalles sobre los invitados, mencionando quiénes estarían presentes, las ausencias destacadas, los vetos y algunas sorpresas. “Aún estoy ultimando la lista. Pelayo y Damián, mis compañeros de 'Supervivientes', estarán allí. También vendrán Arancha de Benito y Estefanía Luyk, mis grandes amigas, y Marta López, la única persona del mundo de la televisión. Espero que Raquel Meroño pueda asistir”, explicó en la revista.

Otra de las pistas que sabíamos sobre el enlace era que Makoke tenía previsto lucir dos o tres vestidos nupciales. Pelayo Díaz se encontraba detrás de las elecciones y ya sabíamos antes de la cancelación, que la malagueña iba a ir de blanco y que uno de los vestidos venía firmado por Juan Vidal, uno de los creadores más cotizados de la moda española. “Estoy muy ilusionada", adelantaba de una boda que, por ahora, tendrá que esperar.