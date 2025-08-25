Rocío Molina 25 AGO 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligada a tomar una decisión tras malinterpretarse sus palabras

Anabel Pantoja se ha visto obligada a tomar una decisión radical al no ser entendido su último mensaje. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha encontrado con la dureza que a veces muestras las redes y un 'hate' desmedido. De ahí, que la sobrina de Isabel Pantoja haya optado por una nueva alternativa para no sufrir las avalanchas de críticas hacia ella o hacia todo lo que hace.

En una era en la que tanta gente comparte su vida a través de las redes, la sobreexposición y los juicios injustos pueden tener un alto coste psicológico para las influencers. Situaciones extremas que no son ajenas para Anabel Pantoja y de las que ya se ha quejado en repetidas ocasiones. La prima de Isa Pantoja sabe que todo lo que hace es objeto de opinión, pero lo que no se ha visto venir en esta ocasión es que un vídeo que era bonito se haya malinterpretado.

Sin entender cómo han caído en algo tan básico y que se hayan quedado con el sentido contrario del mensaje que pretendía dar, Anabel Pantoja no se lo ha pensado dos veces. La influencer ha compartido un vídeo en el que expresa de forma irónica que tiene la llamada 'envidia vacacional'. A la exconcursante de 'Supervivientes' le gustaría estar de viaje o como tantas otras influencer luciendo palmito y fotazas en las Maldivas.

"Me da muchísima envidia la gente que está en Maldivas y en muchos sitios que quiero ir", comienza así su vídeo Anabel Pantoja que ha grabado desde la piscina de su casa. El error de todo lo que ha venido después es que no se ha visto nada más y no se ha entendido la intención con la que la influencer dice estas palabras.

Los hay tan rápidos que no han dado oportunidad a conocer el desenlace del mismo o que han aprovechado solo esto para tirar su hate contra Anabel Pantoja. Y, lo cierto es que el mensaje que ella ha querido dar es el contrario. Ella no siente envidia de esa situación y ha mostrado por qué.

"Yo creo que no tengo nada que envidiarles", ha expresado enfocando en ese momento a su madre Merchi con su hija Alma en la piscina. La escena de abuela y nieta bañándose la completa a continuación Anabel que, feliz, indica que eso es "hogar".

Sin embargo, al detectar la mínima señal de odio en su muro y que algunos ya habían escrito duras críticas hacia este vídeo, Anabel Pantoja ha cortado por lo sano y ha desactivado los comentarios de su cuenta en esa publicación, siguiendo el refrán de 'ojos que no ven, corazón que no sufre'. Una acción que no es aislada y que ya ha puesto en práctica la influencer en otras tantas polémicas publicaciones.