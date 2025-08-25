Kike Calleja participó en la edición del año 2024 del reality y vuelve a Honduras dispuesto a superar nuevos retos

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Este fin de semana, Kike Calleja se ha convertido en concursante confirmado de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras ser concursante de 'Supervivientes 2024', el sevillano se enfrenta a esta nueva aventura hondureña y con la mayor de las ilusiones: "Estoy feliz de poder volver a vivir esta aventura, de volver a Honduras y sobre todo de poder intentar de nuevo cumplir retos que no pude lograr", dice en su vídeo de presentación.

Tras confirmarse su paso por el reality, el colaborador de 'Vamos a ver' ha pronunciado sus primeras palabras en su programa y nos ha contado qué se espera de esta nueva oportunidad: "Estoy encantada con la gente que está confirmada hasta ahora. Voy con mis mejores intenciones e ilusiones de hacerlo lo mejor que pueda. Quiero partir de cero con todo el mundo porque luego eso condiciona muchísimo todo y hay que conocer a la gente allí", ha asegurado.

Aunque el colaborador asegura que de los concursantes confirmados no hay ninguno con el que se lleve mal, admite que espera no encontrarse a un Ángel Cristo en esta edición: "Un poquito de calma. Se puede discutir, pero crear mal ambiente 24 horas....".

Sobre qué opina su mujer de su regreso a Honduras, Kike Calleja ha sido contundente: "Mi mujer ha sido la primera que me ha animado a ir y a que lo haga bien. Además, se que ella es un gran apoyo y es la que me va a defender".

Su vida junto a Raquel Abad (‘GH 7’)

Pero Kike Calleja no solo es colaborador de Telecinco y amigo íntimo de Terelu Campos, Kike también es el flamante marido de Raquel Abad, concursante de ‘Gran hermano 7’, y con quien pasó por el altar en el año 2022 en una boda de ensueño a la que asistieron infinidad de invitados del universo Mediaset.

En el 2018 unos amigos comunes les presentaron y ocurrió un flechazo instantáneo. Tan solo cuatro años después se daban el ‘Sí, quiero’ en una ceremonia civil “oficiada” por la mismísima Cristina Cifuentes.

Aunque algunos concursantes como Ángel Cristo Jr. le acusaron de estar en Honduras solo como escudero de Carmen Borrego, lo cierto es que Kike Calleja dio mucho juego durante su paso por 'Supervivientes'.

A los encontronazos con la propia Carmen Borrego y también con Ángel Cristo, se le sumaron las numerosas declaraciones de amor a Raquel Abad que ya forman parte de la historia de ‘Supervivientes’.