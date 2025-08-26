Alejandra Rubio defiende a Carmen Borrego tras ser acusada de "tirana": "No es su forma de ser"

Adriana Dorronsoro, presentadora de 'Vamos a ver', ha hablado con Carmen Borrego, que ha desmentido esta información y ha asegurado que todo es falso

Un ex empleado de Carmen Borrego señala a la Campos: "Me despidió cuando enfermó mi madre"

Este fin de semana, Pedro Serrano, antiguo compañero de Carmen Borrego, aparecía en 'Fiesta' para criticar a la menor de las hermanas Campos. Más de diez años después de trabajar con ella, aseguraba que la colaboradora de 'Vamos a ver' es "un poco tirana como jefa".

A raíz de estas criticas, Adriana Dorronsoro ha hablado con Carmen Borrego, que ha desmentido esta información y ha asegurado que todo es falso: "La verdad es que no le ha dado casi ni importancia. Me cuenta y me confirma que habían trabajado juntos en 2011, pero que ella le trató muy bien y que tuvo un problema y le ayudó. Cree que es otra persona que quiere subirse al carro y asegura que está muy tranquila y disfrutando de sus vacaciones en Málaga", ha contado.

La que también ha defendido a Carmen Borrego ha sido su sobrina Alejandra Rubio: "Lo que no entiendo es cómo se les sigue dando hueco a esta gente. Que venga a contar una cosa que no es verdad y encima después de tantos años... No creo que hicieses algo ni parecido porque mi tía tiene sus cosas buenas y malas como todos y os aseguro que no es ni su forma de ser ni de actuar".

Alejandra Rubio: "No entiendo es cómo se les sigue dando hueco a esta gente"

"No tiene ningún sentido. Algunos han intentado hacer algo parecido y parece ser que funciona este tema sobre las Campos. No demos fuerza a esta gente", ha sentenciado la colaboradora visiblemente molesta con todos aquellos que critican a su familia.

Nada más aparecer en 'Fiesta', el programa ha comenzado a recibir decenas de mensajes de personas que conocen a Pedro Serrano. Según estos testimonios, Pedro Serrano no solo estaría mintiendo acerca de lo sucedido con Carmen Borrego, si no también ser un estafador que busca fama después de que su negocio de hostelería haya quebrado.