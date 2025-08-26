Ella misma tomó la decisión de no hablar públicamente del momento por el que estaba transitando

Familiares y amigos darán el último adiós a Verónica Echegui en un funeral con una ceremonia íntima y sencilla

Compartir







MadridGran amigo de la actriz Verónica Echegui y compañero de profesión, se ha podido ver a Daniel Guzmán especialmente triste y sin poder retener las lágrimas ante las cámaras en su llegada al tanatorio de La Paz al que acudía para mostrar sus condolencias a la familia de Verónica con la que reconocía que tenía un proyecto entre manos que no ha llegado a ver la luz.

Muy discreto, Daniel reconocía ante las cámaras que en los últimos meses su relación con Verónica había sido mas estrecha debido a un proyecto que tenían juntos. Con lágrimas en los ojos, el director explicaba que la propia actriz le pidió el favor de mantener su enfermedad en la intimidad siguiendo con la decisión que ella misma tomó de no hablar públicamente del momento por el que estaba transitando. "En la última etapa estuvimos ahí para hacer un proyecto juntos y, bueno, yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto. Ella me pidió que yo fuera muy discreto y es complicado, porque era una persona muy especial, muy auténtica".

Al igual que todos aquellos que la conocían personalmente, Guzmán también destacaba de la actriz su personalidad arrolladora y la vitalidad que la acompañó hasta el final de sus días dejando un legado imborrable. "Yo creo que de su generación la más talentosa y con una personalidad única, de verdad. O sea, no porque se haya ido, pero es un golpe, es un revés muy duro, muy duro, de verdad" ha dejado claro Guzmán.