Alberto Rosa 25 AGO 2025 - 22:34h.

El cantante ha publicado un emotivo texto en su perfil de Instagram recordando a la que fue su compañera en el rodaje de ‘Yo soy la Juani’

La muerte de Verónica Echegui a los 42 años ha conmocionado al mundo del cine y la cultura. Son muchos los compañeros de profesión y artistas que se han acercado a la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de La Paz de Alcobendas, en Madrid.

Una de las reacciones más emotivas ha sido la del cantante Dani Martín, con quien trabajó en ‘Yo soy la Juani’, la película de Bigas Luna en la que Echegui conquistó al público con un brillante papel protagonista.

La película de 2006 narraba las dificultadas de una chica en situaciones de bajos recursos, problemas familiares y una relación sentimental tóxica. Juani y Jonah protagonizaban esta relación, interpretada por la actriz y el cantante por aquel entonces de El Canto del Loco.

La carta de Dani Martín a Verónica Echegui

Martín ha querido dedicar unas palabras a la actriz en su Instagram. “La Vero era la Penélope de ‘Jamón jamón’, la Rosalía de ‘Saoko, papi, saoko’, la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero”, comienza escribiendo.

El cantante agradece lo que le “enseñó, respetó y regaló”. “Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos”, dice.

"Ojalá no haberte visto hoy"

El artista reconoce que hacía tiempo que no la veía. “No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa”.

El cantante concluye su texto deseando no haber tenido que escribir esa despedida. Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche”, concluye.