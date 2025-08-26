El funeral de Verónica Echegui va a tener lugar el martes a las 11 de la mañana

Daniel Guzmán revela cómo Verónica Echegui le pidió mantener su enfermedad en la intimidad

Este martes, a las 11 de la mañana, familiares, amigos y conocidos darán el último adiós a Verónica Echegui, la actriz que dio vida a la Juani de Bigas Luna, en una ceremonia íntima y sencilla. La intérprete ha fallecido a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba varios días ingresada debido a un cáncer que ha terminado siendo la causa de su fallecimiento. El mundo de la cultura está consternado.

Verónica Echegui quería ser actriz y lo consiguió. La cinta ‘Yo soy la Juani’ (2006) la catapultó a la fama. Consiguió ser nominada en los Goya por su papel, aunque no lo ganó. Lo hizo años después, en 2022, como directora y escritora del corto feminista 'Tótem Loba'.

En ese momento, llamó la atención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba en la ceremonia y a quien no dudó en aludir. “Me encantaría que la vieras con tus hijas y tu mujer”, le dijo.

El lunes, tras conocer la noticia, el jefe del Ejecutivo ha asegurado estar “impactado” en sus redes sociales. “Una actriz con un talento y una humidad enormes”, ha destacado Sánchez en un mensaje en su cuenta de X, donde ha enviado su “abrazo sincero” a familiares y amigos.

30 personajes en 18 años

La actriz hizo 30 personajes a lo largo de sus 18 años de trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Y fue nominada a los Goya hasta en cinco ocasiones. Su carrera fue un suma y sigue hasta toparse con la enfermedad.

Verónica Echequi fue una persona llena de vida, luz y belleza que cumplió su sueño de ser actriz y nos deja demasiado pronto.

Luto en el mundo de la cultura

“Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos”, ha escrito Antonio Banderas.

Algunos compañeros de profesión han querido acercarse al tanatorio de La Paz para dar el último adiós a la actriz.

“Llamó la atención de la crítica”, ha asegurado a los medios de comunicación Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de cine.

También María Adáñez ha reconocido las cualidades de su compañera: “Era todo luz, el talento a raudales”.

Sobre su muerte prematura, Pablo Carbonell, ha comentado que “nadie se lo esperaba ni ella había informado nunca”.

Y visiblemente muy afectado, Daniel Guzmán ha declarado que la muerte de Verónica Echegui es “un golpe, es un revés”.