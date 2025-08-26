TardeAR 26 AGO 2025 - 19:43h.

Verónica Dulanto cuenta en ‘Tardear’ que, tras conocerse la infidelidad, se produjo una grave crisis de pareja

Exclusiva | Sale a la luz que Juan Faro fue el que confesó su relación con Sofía a Kiko Jiménez: "Él no daba crédito"

‘Tardear’ volvió a abordar este martes el triángulo mediático que mantiene en vilo a la prensa del corazón: la supuesta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro.

Tras repasar las últimas declaraciones de este último, la presentadora Verónica Dulanto analizó cómo habría encajado Kiko la situación y en qué punto está la pareja.

Habla Juan Faro

El influencer, que insiste en que está “soltero” y que lo sucedido es asunto de Sofía y Kiko, se limitó a señalar: “Son cosas del amor entre ellos… Yo sé que van a ser unas semanas, lo llevo lo mejor posible”.

La reacción de Kiko y Sofía

Según contó Verónica Dulanto, tras descubrir lo ocurrido, se produjo una grave crisis de pareja. Hubo días en los que Kiko abandonó la casa que compartía con Sofía, algo que habría afectado profundamente a la influencer: “Sofía lo pasa muy, muy mal esos días”, subrayó la presentadora.

A pesar de esta situación, la pareja se encuentra actualmente en un viaje de trabajo en Tailandia. En redes sociales transmiten una imagen de normalidad, aunque desde el programa se cuestionan si la reconciliación es real o simplemente una apariencia derivada de compromisos profesionales: “Eso se podrá ver cuando regresen y sepamos cómo se comportan fuera del viaje y de los contratos”, apuntó Dulanto.

Una trama enredada

El detalle que más desconcierta es que, pese al conflicto, Kiko Jiménez y Juan Faro continúan siguiéndose en redes sociales, lo que ha levantado suspicacias sobre la verdadera relación entre ambos. “Parece de locos”, admitía la presentadora, insinuando que podría existir más cercanía entre ellos de la que ha trascendido.

Por ahora, lo único claro es que el culebrón sigue abierto y que habrá que esperar al regreso de Sofía y Kiko de su viaje para comprobar si su historia de amor ha sobrevivido a este nuevo escándalo.