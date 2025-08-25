TardeAR 25 AGO 2025 - 19:02h.

Verónica Dulanto cuenta más detalles en 'Tardear' de lo ocurrido entre Sofía Suescun y Juan Faro

Primeras palabras de Kiko Jiménez sobre la infidelidad de Sofía Suescun: "Estoy dolido y me siento humillado"

Nuestra presentadora Verónica Dulanto ha contado en exclusiva en 'Tardear' la verdad sobre la historia entre Sofía Suescun y Juan Faro, los motivos del distanciamiento, el por qué del bloqueo y por parte de quién se entera Kiko Jiménez de lo que estaba pasando en esa relación.

Verónica Dulanto comenzaba explicado los motivos por los que terminaba lo que había entre Sofía y Juan: "Ellos se conocen por redes sociales, Sofía empieza a hablar con Juan Faro, ella se ilusiona hasta el punto de querer algo más con él. Juan no le promete nada, Sofía tiene pareja, por lo cual no se cierra a conocerla, pero sería importante que Sofía cerrase esa relación para poder iniciar otra con él. Los dos están en momentos vitales diferentes, Juan no puede prometer una relación de larga duración con Sofía y ella no da ese paso".

Los motivos por los que Juan Faro decide bloquear a Sofía

Como detallaba el momento en el que el 'influencer' decidía bloquear a Sofía: "La relación continúa y hay dos momentos importantes que hacen que Juan Faro bloqueé a Sofía: una discusión por celos de Sofía hacia Juan y el otro motivo es porque empieza a sonar que esto va a saltar a los medios. Tienen una discusión gordísima entre los dos y Juan decide bloquear a Sofía".

Y que era él mismo el que se lo hacía saber todo a Kiko Jiménez: "En ese momento, es Juan Faro el que le comunica a Kiko, a través de mensajes y de pruebas, qué es lo que está ocurriendo en esta relación entre ambos. Kiko no da crédito, eso hace estallar la relación por los aires en ese momento, hay unos días muy complicados entre Kiko y Sofía, incluso él abandona el hogar familiar y el resultado es el que tenemos a día de hoy".