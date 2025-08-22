Lorena Romera 22 AGO 2025 - 11:06h.

La influencer se pronuncia sobre el momento que atraviesa tras salir a la luz las pruebas de sus presuntos encuentros con Juan Faro

Sofía Suescun y Kiko Jiménez publican la primera foto juntos y comunican una mala noticia

Sofía Suescun se ha pronunciado tras salir a la luz las pruebas de la presunta infidelidad con Juan Faro. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' no había hecho referencia a sus presuntos encuentros secretos ni a la crisis que estaría atravesando con Kiko Jiménez, hasta ahora. La influencer de Pamplona, de 29 años, ha hablado de sus "ojos de llorar" y de cómo le es muy complicado esconder su verdadero estado de ánimo a sus seguidores.

Desde que saliera a la luz sus presuntas citas con Juan Faro mientras Kiko Jiménez acudía a su puesto de trabajo en 'Fiesta', la creadora de contenido redujo considerablemente su actividad en redes sociales. Poco a poco empezaron a salir más detalles de este supuesto affair con el culturista... hasta que ahora han visto la luz las pruebas audiovisuales de estos encuentros.

Un material que sería "explícito", tal y como apuntaba Marta López, que ha podido verlo y señala: "Si Juan hubiese querido, Sofía sería su novia". También Kiko Jiménez desaparecía a nivel mediático. Dejo de acudir a su puesto de trabajo y en sus redes sociales no aparecía hasta hace unos días, cuando hacía alusión a estos rumores de infidelidad con cierto tono irónico: "Mi novia le quiere más que a mí", decía de un robot de piscina.

Pero ese "mi novia" era determinante para muchos, pues dejaba entrever que las cosas entre ellos seguían como siempre. La confirmación definitiva llegaba hace unas horas, cuando la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' compartía la primera foto juntos tras todo el revuelo. Lo hacían camino del aeropuerto, cuando creían que iban a poner rumbo a Tailandia, antes de saber que su vuelo iba a quedar cancelado por fallos técnicos del avión.

Además, la hija de Maite Galdeano ha compartido unos vídeos en los que contaba detalles de este viaje: que estaba muy ilusionada, que era su primera vez en Tailandia, que iban a viajar con un grupo de desconocidos y que "conocer gente nueva" le iba a venir muy bien. Pero sus seguidores ha visto más allá, resaltando que su mirada esconde un aura de tristeza.

A través de sus stories, la que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha compartido uno de los muchos mensajes que ha recibido de este tipo: "Vaya ojos de llorar que tienes. Cuídate mucho". Y es que Sofía Suescun ha reconocido que no atraviesa su mejor momento.

"Jo, me estáis mandando muchos mensajes similares. Me conocéis tanto...", señala la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ha hecho referencia por primera vez a cómo se encuentra tras el revuelo después de que sus presuntos encuentros secretos con Juan Faro hayan visto la luz.