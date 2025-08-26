TardeAR 26 AGO 2025 - 18:55h.

‘Tardear’ ha emitido las imágenes de la presencia de Álex García, expareja de la actriz, en el tanatorio

La carta de despedida de Silma López, la mejor amiga de Verónica Echegui: "Te has quedado impresa en mí"

La conmoción en el mundo del cine continúa tras la inesperada muerte de Verónica Echegui a los 42 años. Este lunes, amigos, familiares y compañeros de profesión se reunieron en el tanatorio para darle el último adiós, en una jornada marcada por el dolor.

Las imágenes de Álex García en el tanatorio

‘Tardear’ ha emitido las imágenes de la presencia de Álex García, expareja de la actriz, quien no se separó en ningún momento del féretro. Visiblemente abatido, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, el actor estuvo acompañado por su representante, que también había trabajado junto a Verónica.

Aunque la relación sentimental de la pareja terminó en 2023, ambos habían compartido trece años de vida en común, desde que se conocieron durante un rodaje en 2010. El vínculo personal y el cariño se mantuvieron intactos tras la ruptura.

Personas cercanas aseguran que García estuvo pendiente del estado de salud de la actriz durante su enfermedad. “Se encuentra totalmente desolado, hoy está mucho peor que ayer. Hoy es cuando ya pues está asimilando que se ha ido Verónica”, aseguraba uno de los colaboradores de ‘Tardear’

En el recuerdo quedan las declaraciones de amor que ambos intercambiaban en entrevistas y presentaciones públicas: “Verónica es arte y es amor”, decía Álex, mientras que la actriz hablaba de él como “una muy buena persona” con la que había sido “feliz a su lado”.

Paloma Barrientos habla de la enfermedad de Verónica Echegui en 'Tardear'

Paloma Barrientos señaló este lunes en el plató de 'Tardear' que Verónica Echegui estaba siguiendo un tratamiento médico, aunque pudo atravesar etapas en las que desarrolló su trabajo con normalidad: “No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás. Ella, en el proceso, hasta ahora, también ha tenido periodos en los que ha podido trabajar”, comentó.

Muy emocionada, Barrientos expresó su profundo pesar por la pérdida y recalcó que únicamente un grupo muy reducido de personas conocía realmente lo que estaba viviendo la actriz. “Ha tenido ingresos... Muy poca gente lo sabía. Y una vez que se ha sabido, pues efectivamente coinciden determinadas cosas, parones profesionales... Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda”, añadió.