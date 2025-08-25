Lorena Romera 25 AGO 2025 - 11:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha sido fotografiada con el futbolista Vicente Romero

Adara Molinero: "No volvería a tener un hijo a los dos meses de conocer a alguien"

Adara Molinero podría tener nuevo novio. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha sido pillada con su nueva ilusión, un conocido futbolista con el que estaría rehaciendo su vida sentimental. Aunque todavía no han posado juntos y la primera imagen que tenemos de la pareja es un robado, la influencer madrileña sí que ha compartido una foto que él repostea en su perfil, prueba inequívoca de que la cosa va entre ellos a pedir de boca.

Parecía que la exconcursante de 'Gran Hermano' había perdido la fe en el amor. Sus últimas experiencias no le habían dejado buen sabor de boca y los chicos a los que había estado conociendo desde entonces habían dejado mucho que desear. En este periodo, la creadora de contenido se había convertido en toda una gurú de las primeras citas.

Pero, después de muchos vídeos de humor, en los que bromeaba con la idea de quedarse soltera para siempre, la hija de Elena Rodríguez (confirmada para la nueva edición de 'Supervivientes All Stars') podría haber encontrado al indicado. Hablamos de Vicente Romero, un futbolista con el que la han pillado muy acaramelada, paseando de la mano, tal y como publica 'la cuernis' en su perfil de Instagram.

Además, la relación parece ir a muy buen ritmo, pues la ganadora de 'GH VIP' ha compartido una fotografía a través de sus stories en la que etiqueta a su chico y él la repostea. Se trata de una imagen de uno de los románticos planes de los que están disfrutando juntos durante su escapada a Granada.

Tras salir a la luz la relación, los seguidores de la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' han empezado con sus investigaciones. Y es que Adara Molinero ya comentaba en Instagram a Vicente Romero a finales del mes de junio, en una publicación en la que posaba sin camiseta y al borde de una piscina. "¿Qué viste en la tercera? ¿Un bicho?", escribe ella en tono de humor.

"Una cosa que me tiene en vilo", responde él con doble sentido, acompañando este mensaje con el emoticono que saca la lengua. Un claro tonteo público que dejaba entrever que la pareja estaba iniciando algo a principios de este mismo verano. Un romance que ha ido cogiendo forma hasta ahora, que ya no tienen problema en compartir las mismas publicaciones, confirmando de algún modo que están juntos. Al menos, compartiendo tiempo y disfrutando de su mutua compañía.

Vicente Romero, el nuevo novio de Adara Molinero

Vicente Romero, quien ya para muchos es "el nuevo novio de Adara Molinero", es un futbolista español de 36 años que juega como centrocampista en el UCAM Murcia Club de Fútbol de Segunda División. Pero anteriormente ha estado en el UD Las Palmas, en el Atlético de Madrid y en El Rayo, entre otros. En lo que a su vida personal respecta, tiene una hija de la que presume orgulloso en redes. "Mi niña de la sonrisa eterna", le dice en una publicación de este verano, a la que Adara Molinero le da 'me gusta'.