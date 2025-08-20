Elena Rodríguez, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “No importa quién sea mi rival”

Supervivientes 20 AGO 2025 - 14:51h.

Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, participó en la edición 2020 de ‘Supervivientes’

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Elena Rodríguez es la nueva concursante confirmada de la edición de ‘Superviventes All Stars’, un reality que se llenará de estrellas con una segunda oportunidad para hacer en el concurso lo que les quedó pendiente en su primera experiencia.

Lo que no saben los supervivientes es que la aventura será más difícil todav�ía y que se llevará a cabo en la playas de ‘Armonía’ y ‘Caos’, tal y como nos avanzaba la presentadora Laura Madrueño.

Elena Rodríguez nos confirmaba su participación en el reality y anunciaba: “Vengo cargada de energía, cargada de experiencia y cargadísima de ganas, así que vengo a darlo todo y a ganar”.

A Elena Rodríguez no le importa quién sea su rival en ‘Supervivientes All Stars’

En un mensaje a los seguidores del espacio en redes sociales, nos contaba que tiene muchas ganas de llevar a cabo “las cosas que se me quedaron por hacer” y no le importa quién tenga frente a ella: “Sea quien sea mi rival, no importa, en las pruebas voy a darlo todo y nada, con ganas de ganar y llegar hasta la final”.