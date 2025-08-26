"Como colombiano, les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprenderle a El Salvador", dijo Maluma

Maluma interrumpe un concierto para regañar a una madre que acudió con un bebé: "Es un acto de irresponsabilidad. No es un juguete"

El cantante Maluma, que se encuentra inmerso en la gira internacional ‘+Pretty +Dirty World Tour’ desde que comenzó en Madrid y Barcelona, ha causado polémica en las redes sociales con una de las intervenciones en uno de sus shows en El Salvador, donde elogió la gestión del presidente Nayib Bukele.

Antes de los acordes de una canción, el colombiano aprovechó para dirigirse al público y elogiar a Nayib Bukele, que lleva en el poder más de seis años.

“Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país”, comenzó diciendo el cantante ante el público del estadio Jorge ‘Mágico’ González, el pasado 23 de agosto.

La admiración de Maluma por Nayib Bukele

“Felicidades. Desde que llegué la energía se siente bonita e increíble”, continuó el colombiano, que fue más allá en su discurso.

"Las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas. Como colombiano, les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprenderle a El Salvador", expresó.

Críticas al cantante

Las palabras del cantante de ‘Felices los 4’ han sembrado la polémica en las redes sociales, donde ha recibido críticas por el apoyo a las políticas de Bukele. Especialmente, cuando el cantante cuenta con varios tatuajes, que en el concierto cubrió con una camisa.

"Es lo más hipócrita y cínico que haya visto últimamente", ha escrito un usuario, quien le ha recordado que tiene que usar "camisa encima para que le tape todos sus tatuajes". En la misma línea, otro usuario le ha advertido: "Ojo, Maluma, que si sales a la calle sin esa camisa la Policía de ese país te mete preso por el solo hecho de tener tatuajes".

"No sabía que Maluma había evolucionado y ahora cuenta chistes", ha ironizado otro.