Equipo mtmad 26 AGO 2025 - 12:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre aquello que más le molesta sobre su novio, Facundo González

Oriana Marzoli habla de 'El loco amor', el dating de Mediaset Infinity en el que colaborará

Compartir







Oriana Marzoli vuelve a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, dispuesta a desvelar la mayor manía de Facundo González. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sienta una semana más frente a la cámara, esta vez acompañada de un invitado de lo más pedido por sus seguidores: su pareja, ‘Facu’. Juntos, desvelan cuál ha sido su mayor crisis en su romance y se enfrentan a un intenso ‘tag del novio’. La parejita llega para actualizar en qué punto se encuentra su historia de amor a distancia. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha hablado en numerosas ocasiones de lo segura que está de su relación con el argentino, incluso desvelaba recientemente si sería madre junto a él . Sin embargo, la influencer tampoco encuentra problemas para hablar sin filtros sobre aspectos más incómodos de su relación. “Alguna manía que no soportes del otro”, recita en voz alta Oriana como una de las preguntas del ‘tag del novio’. La venezolana no se lo piensa dos veces y desvela lo que más le molesta de Facundo.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli explica el motivo por el que dejaría su relación con Facundo González

“Eres muy fetichista”, declara la influencer mirando directamente a su pareja. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se adentra a explicar la mayor manía del argentino y los motivos que encuentra para que le moleste tanto. “No me gusta”, añade con seriedad. Facundo González sale en defensa propia a hablar de su supuesta manía, tratando de convencer a su novia de que no es un ‘fetiche’ raro. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

Facundo González responde a Oriana Marzoli desvelando cuál es su mayor manía

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli, muy ilusionada por su nuevo proyecto profesional en televisión

Continuando con el intenso ‘tag del novio’, el argentino no se queda callado y emplea su turno para devolver la acusación sobre la mayor manía a su pareja. “Eres muy pesada”, comienza a explicar sobre aquello que más le molesta de Oriana. La influencer responde divertida ante las declaraciones de su novio y se defiende sin rodeos. “Es un problema que tenemos muchas mujeres”, comenta la influencer entre risas. ¡Descubre las manías de la pareja, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli regresa a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, acompañada de Facundo González para actualizar el estado en el que se encuentra su relación tras superar una de sus mayores crisis. Los novios, que tienen una relación a doce horas de distancia, se sientan frente a la cámara para desvelar todos los secretos sobre su historia de amor. Además de hablar sobre aquello que más le molesta del otro, la parejita pone a prueba su amor ante un intenso ‘tag del novio’ y la exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela el ‘ultimátum’ que le dio a su pareja. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!