Primera reacción de Anabel Pantoja a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Lorena Romera 27 AGO 2025 - 11:51h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido con su primo un gesto público que evidencia que lo está apoyando tras la separación

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común; Ana, que el próximo mes de diciembre cumplirá 10 años, y Carlota, de 7 años. Poco después de salir a la luz que ponen punto y final a su relación, el hijo de Isabel Pantoja ha emitido un comunicado confirmando la noticia. Tras esto, la primera reacción de Anabel Pantoja no se ha hecho esperar.

"Mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil, nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", escribe el cantante en su comunicado (que se está mirando con lupa y hay quien le acusa de "haber utilizado ChatGPT").

"No es fácil, nunca lo es"

Kiko Rivera asegura que se encuentra en un momento muy positivo de "paz mental" y que, aunque no son momentos fáciles, cree que "lo mejor está por llegar". Además, el dj asegura que "lo vivido queda en el corazón" y que "lo que viene puede ser más sano, más real y más honesto".

Así, aunque dice adiós a una etapa muy importante de su vida, el hermano de Isa Pantoja mira "con esperanza" al siguiente capítulo que se abre. "A veces lo que más duele es lo que nos hace más fuertes. Empieza una transformación. La vida me ha enseñado que, incluso, en medio del dolor, hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, pero también está lleno de posibilidades", reflexiona el que fuera concursante de 'Supervivientes'.

Anabel Pantoja, apoyo incondicional para Kiko Rivera

Tras estas palabras, con las que confirma el final de su matrimonio con Irene Rosales, ha llegado la primera reacción de Anabel Pantoja, que siempre ha sido para Kiko Rivera un apoyo incondicional en diferentes momentos de su vida. Aunque hasta el momento no se ha pronunciado, la influencer le ha dado 'me gusta' al comunicado de su primo, en un gesto público con el que, sin decir nada, evidencia que está a su lado y con el que demuestra que lo está apoyando en este duro trance.