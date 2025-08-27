Lorena Romera 27 AGO 2025 - 10:07h.

El hijo de Isabel Pantoja se sincera sobre el motivo de la separación de su mujer y explica cómo se encuentra

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común

Kiko Rivera ha emitido un comunicado urgente para confirmar su separación de Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram junto a unas palabras en las que asegura que "cierra un capítulo con gratitud", pero que "abre otro con esperanza". Además, el cantante deja claro que su prioridad son sus hijas, Ana y Carlota, y que ellas seguirán siempre el principal "motor de sus vidas".

"Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", comienza expresando el dj, que asegura que le ha costado mucho "llegar a esta paz mental" y que por eso hoy "escribe estas palabras", pero que después quiere "empezar a adaptarse a su nueva vida".

"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos", confirma Kiko Rivera tras salir a la luz en los medios la noticia del final de su matrimonio con Irene Rosales (con la que hace apenas unos días disfrutaba de una escapada a Menorca, desde compartían el último posado familiar). Una decisión muy complicada de tomar, pero que, considera, ha sido lo mejor para ambos.

"No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", escribe el cantante.

Para la pareja, que pone punto y final a su relación tras once años juntos y nueve de matrimonio, Ana y Carlota siempre han sido y serán su prioridad. "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", explica a través de su perfil oficial de Instagram.

Kiko Rivera asegura que habla "desde la madurez", ya que se ha dado cuenta de que "a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa". El hermano de Isa Pantoja cree que "lo vivido queda en el corazón" y que, "lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto".

"Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes. No empieza un final, empieza una transformación", reflexiona el que fuera concursante de 'Supervivientes'.

Y es que, a pesar del complicado trance que atraviesa, Kiko Rivera cree que "hay lugar para la gratitud en medio del dolor" y que, "de cada cambio, nace una oportunidad". Así, "aunque el futuro es incierto, también está lleno de posibilidades", asegura. "Voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto", zanja.

Un comunicado urgente que Kiko Rivera emite a través de sus redes sociales, sin ánimo de lucro, con la intención de terminar con todo tipo especulaciones sobre los motivos de su separación con Irene Rosales tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común.