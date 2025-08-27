Silvia Herreros 27 AGO 2025 - 12:07h.

El hijo de Isabel Pantoja recibe críticas en redes sociales por haber utilizado presuntamente la IA para crear el comunicado de su separación

Kiko Rivera emite un comunicado y confirma su ruptura con Irene Rosales: "No es fácil tomar la decisión"

Compartir







El comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura con Irene Rosales no está exento de polémica. Las palabras del hijo de Isabel Pantoja han sido analizadas por los internautas, que están convencidos de que el exconcursante de 'GH Dúo' no habría escrito por sí mismo este texto, y le acusan de haber utilizado presuntamente ChatGPT o algún otro programa de inteligencia artificial para redactarlo.

El comunicado ha tenido una gran repercusión en redes sociales. Mientras muchos lamentan el fin de su matrimonio con la influencer, que llega apenas dos semanas después de sus felices vacaciones en familia; otros se detienen a comentar el cuidado y pulido estilo de Kiko Rivera a la hora de escribir.

PUEDE INTERESARTE La extraña reflexión de Kiko Rivera tras sus vacaciones en familia con Irene Rosales y sus hijos: su último posado antes de la separación

Sin faltas de ortografía, con tintes casi poéticos y expresiones profundas y solemnes que han llevado a distintos usuarios de redes sociales a pensar en la posibilidad de que Kiko haya recurrido la IA para hacerlo. Y aunque no haya forma de asegurar al 100% si fue creado con un programa de inteligencia artificial o no, pues tiene un estilo muy humano y cercano, las críticas y acusaciones no han tardado en llegar.

PUEDE INTERESARTE Primera reacción de Anabel Pantoja a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

El hijo del difunto Francisco Rivera 'Paquirri' escribe desde el corazón mientras cierra "un capítulo con gratitud" y abre "otro con esperanza" y se prepara para empezar una nueva vida sin Irene. Un camino que, "aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sus palabras, hablando desde "la madurez" y asegurando que "hoy no empieza un final, empieza una transformación" o sus frases motivadoras afirmando que "a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes" no han convencido a algunos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así, tanto en plataformas como X (la antigua Twitter), como en Instagram, pueden leerse varios comentarios en los que se acusa directamente al cantante de Quítate el top o Tuboescape, de utilizar ChatGPT.

"El comunicado de divorcio de Kiko Rivera lo ha escrito ChatGPT, y lo sabes", escribe un usuario de X. En Instagram, otro internauta hace lo propio y bromea mientras realiza la siguiente afirmación: "CHAT Gpt hace bien los textos ehh jiji".

Kiko Rivera no ha sido el único famoso en recibir críticas por haber utilizado presuntamente la inteligencia artificial para redactar un comunicado de este tipo. Muy sonado fue el caso de Diego Matamoros anunciando su ruptura con Marta Riumbau, que publicó un texto sin pulir y escribiendo tanto en femenino como en masculino para referirse a sí mismo: "estoy agradecido/a".