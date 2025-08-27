Silvia Herreros 27 AGO 2025 - 10:34h.

El hijo de Isabel Pantoja reflexionaba sobre unidad y familia durante sus últimas vacaciones con Irene Rosales

Kiko Rivera emite un comunicado y confirma su separación: "No es fácil tomar la decisión"

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común. De forma amistosa y sin terceras personas de por medio, los exconcursantes de 'Gran Hermano Dúo' han decidido poner fin a su relación. La inesperada noticia sale a la luz tras un verano lleno de aparentes y felices vacaciones y románticas declaraciones de amor. El último posado familiar del hijo de Isabel Pantoja con Irene y sus tres hijos, Fran Rivera Bueno, Ana y Carlota Rivera Rosales, llegaba acompañado además de una extraña reflexión.

Hace solo dos semanas, la influencer y el Dj se marchaban a Menorca para disfrutar de unos días en familia. Junto a ellos también estuvieron la hermana de la de Gines, su cuñado y sus sobrinos. Tras unos mágicos días asueto en la isla balear de los que tanto Irene como Kiko quisieron presumir en sus redes, la familia regresaba a Sevilla.

Fue tras poner fin a este viaje en familia cuando el hermano de Isa Pantoja hacía balance de estas vacaciones familiares, las últimas antes de separarse de Irene Rosales. Sus palabras y su extraña reflexión no se entienden, pues en ellas Kiko hablaba sobre la importancia de estar juntos y de crear recuerdos en familia.

"Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno", escribía en plural junto a un reel en el que recopila fotografías de este viaje. Nada hacía presagiar que tan solo unos días después, la revista 'Semana' adelantaría la noticia que hace unos solo unos minutos el propio Kiko ha confirmado a través de un comunicado.

"La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio", agregaba.

Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre", concluía el artista, que en su vídeo, incluye una preciosa fotografía familiar en la que posa junto a Irene Rosales y sus tres hijos días antes de que su matrimonio se rompiera.

Se desconoce cuándo fue el momento en el que la pareja tomó la "decisión" de emprender caminos separados. Una decisión que tal y como el hijo de Paquirri asegura no ha sido nada fácil. "Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", ha dicho sin especificar si antes de este viaje ya había sido tomada.