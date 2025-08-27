TardeAR 27 AGO 2025 - 17:54h.

"La noche en la que Irene enterró a su padre, él no estuvo a la altura como marido", según el entorno de Kiko Rivera

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue sacudiendo el panorama mediático. En ‘Tardear’, se han escuchado unas declaraciones que podrían marcar un antes y un después en la percepción de la ruptura.

El colaborador Kike Quintana sorprendió en pleno directo con una información procedente del entorno del DJ que, según él, refleja la verdadera situación emocional de la expareja.

“Me dicen que Kiko, después de la ruptura, se siente absolutamente liberado y que es Irene la que está fatal, porque ella lo considera un fracaso tras haberlo intentado todo”, afirmó Quintana, dejando en el aire un análisis que contrastaría con la imagen pública de una separación cordial y consensuada.

Los comportamientos de Kiko

Pero sus palabras no se quedaron ahí. El colaborador fue más allá y aseguró que Irene habría tolerado durante años ciertos comportamientos de Kiko que lo dejarían en muy mal lugar si salieran a la luz.

Además, desveló un episodio especialmente doloroso: “La noche en la que Irene enterró a su padre, Kiko Rivera no estuvo a la altura de lo que se espera de un marido con su mujer”.

Unas declaraciones que impactaron en plató y que Raquel Bollo, amiga íntima de la familia, escuchó con cautela. Aunque evitó entrar en detalles, sí subrayó que en muchas ocasiones lo que se ve de puertas afuera no refleja toda la realidad: “Todo lo que veáis en una línea puede tener otra detrás, pero eso solo les pertenece a ellos”.

Información delicada sobre la pareja

El propio Quintana reconoció que posee más información delicada, aunque prefirió detenerse “por precaución”. Su testimonio provocó debate entre los colaboradores, que señalaron la contradicción entre la imagen de normalidad transmitida por la pareja y los detalles que comienzan a emerger tras su separación.