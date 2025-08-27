TardeAR 27 AGO 2025 - 19:06h.

La colaboradora, además, asegura que la noticia pilló completamente por sorpresa a Isabel Pantoja

Las demoledoras revelaciones de Kike Quintana sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales “Ella está fatal y él, liberado”

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue dando mucho de qué hablar. Este miércoles, en pleno directo de ‘Tardear’, la colaboradora Leticia Requejo interrumpió sus vacaciones para lanzar una información que promete reavivar el debate sobre quién dio el paso definitivo en esta sonada ruptura.

Requejo, muy seria, aclaraba desde el inicio: “Si he parado mis vacaciones es porque la información que me llega es de vital importancia”. Y es que, según sus fuentes, la decisión final habría partido de Irene Rosales tras unos meses “muy complicados” en la pareja:

“Aunque Irene fue quien más peleó por salvar la relación, ha llegado un punto en el que no podía más. La decisión final y real de terminar ha sido de ella”.

La periodista añadió que los cambios de actitud de Kiko en los últimos meses habrían pasado factura a Irene, que, pese a mantener la ruptura en buenos términos, no pudo seguir adelante: “Kiko no se esperaba que Irene fuese tan firme en su decisión”, señaló.

Intenso debate en paltó: ¿Quién ha tomado la decisión?

Sin embargo, la tertulia se caldeó al instante, ya que otros colaboradores apuntaron a lo contrario. De hecho, en el propio plató, Marisa Martín Blázquez se recordó que en el comunicado difundido por Kiko en redes aparece la palabra “soltar”, algo que, según otra línea de información, podría indicar que fue él quien dio el paso pensando en lo mejor para Irene.

Pese a todo, Requejo, firme, mantuvo su versión: “Mi información es clara: ha sido Irene quien ha dicho hasta aquí”.

Así se enteró Isabel Pantoja

La intervención dejó un intenso debate abierto en el programa, con versiones cruzadas sobre quién realmente tomó la decisión de romper. Lo que sí confirmó Requejo es que la noticia pilló completamente por sorpresa a Isabel Pantoja, que, según sus fuentes, se enteró al mismo tiempo que el resto del país, a través de la exclusiva publicada por la revista Semana.