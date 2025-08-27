Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 16:41h.

Inmaculada Gamaza ha confesado que traspasará todo a una persona muy especial para ella

La madre de Michu se rompe al hablar de la marcha de su nieta a Madrid: "La niña decía que conmigo era feliz"

Tras la prematura muerte de Michu, la ex de José Fernando Ortega ha escrito su testamento y ha dejado todo a su madre Inmaculada. Michu ha dejado su última voluntad y el programa de 'Vamos a ver' ha contactado con Inmaculada Gamaza para ver su primera reacción a la noticia.

Al ser posiblemente la principal beneficiaria, Inmaculada ha confesado que sigue triste por la muerte de su hija y también ha admitido que no sabe si todavía es oficial que sea la heredera: "Regular, no estoy bien. No he visto testamento ninguno. Yo sé que eso se hizo hace muchísimos años. Con 27 años lo hizo, antes de dar a luz. Lo que había, lo sabía, pero que me haya puesto a mí... ¡No, eso no!"

La madre de la ex de José Fernando Ortega ha asegurado que ella para Michu lo era todo y que no le sorprendería esa decisión de dejárselo todo a ella. Sin embargo, ha mencionado que si ella es la beneficiaria se lo daría todo a su nieta: "Si fuera para mí yo se lo pondría a Rocío porque es la que necesitará un techo el día de mañana. Yo pensaba que era para su hija todo".

Inmaculada también ha reaccionado a las palabras de su hija Tamara. La hermana de Michu se sorprendía mucho en 'TardeAR' después de enterarse de que no había sido incluida en el testamento. Inmaculada no le ha dado importancia a las palabras de su hija Tamara y ha explicado que tiene una relación muy buena con ella.

La madre de Michu se encuentra muy triste también por la marcha de su nieta a la capital. "Rocío está donde tiene que estar por voluntad de su madre", han sido las primeras palabras de Inmaculada, que confía en que el vínculo con su nieta nunca se rompa pese a la distancia: "Rocío siempre va a estar conmigo, yo voy a pedir mis derechos como abuela que soy para que ella esté en verano conmigo y en las Navidades"; y que, por ende, confía en que los Ortega le permitan seguir teniendo contacto con la niña.

Inmaculada defiende que no se ha opuesto "para nada" a que Rocío se marchase a Madrid: "Si Michu lo decidió y es lo que quiso, yo encantada de la vida, bendita sea su decisión, la respeto y la apoyo"; pero ha recalcado, visiblemente emocionada, que, junto a ella, su nieta era feliz: "Mi niña decía que conmigo era muy feliz, eso siempre lo decía ella. Decía: 'Yo voy a estar contigo, abuela, hasta el día en que te mueras'. Ella estuvo ahí pensando dónde iba a ir, cuál era su casa".

